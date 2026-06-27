Lione mostra interesse per il problematico asset della Juventus Openda.

Il Futuro di Lois Openda: Possibile Trasferimento al Lione

SASSUOLO, ITALIA – 6 GENNAIO: Loïs Openda della Juventus durante la partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e Juventus FC allo Stadio Mapei Città del Tricolore. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Recenti notizie indicano che il club francese Olympique Lyonnais sta considerando l’idea di accogliere Lois Openda, attaccante belga attualmente in forza alla Juventus, che non ha soddisfatto le aspettative nella sua esperienza torinese.

Il Ruolo di Openda nel Rinnovo dell’Attacco della Juventus

La Juventus si prepara a rimodellare il proprio reparto offensivo in vista della finestra di mercato estiva. Con la scadenza del contratto di Dusan Vlahovic alla fine di giugno e le prestazioni deludenti del trio composto da Openda, Jonathan David e Arkadiusz Milik, che ha totalizzato solo sette reti in campionato nella stagione 2026-27, la dirigenza bianconera sta cercando nuove soluzioni.

VERONA, ITALIA – 20 SETTEMBRE: Lois Openda in azione durante la partita di Serie A tra Hellas Verona FC e Juventus FC allo Stadio Marcantonio Bentegodi. (Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Openda, arrivato alla Juventus nell’estate del 2025, è stato considerato uno dei flop di mercato più evidenti. In questa stagione, nonostante un investimento complessivo di 44 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, ha messo a segno solo una rete in 24 presenze in Serie A. Non essendo stato selezionato per partecipare alla Coppa del Mondo 2026, la sua situazione appare ulteriormente complicata.

La Juventus ha investito notevolmente in Openda, rendendolo il più costoso acquisto dell’estate 2025 nella Serie A. Il club è ora alle prese con la complessità di trovare una nuova sistemazione per lui, considerando l’impegno finanziario che ha già sostenuto e un contratto che si estende fino all’estate del 2030. Il mercato può rivelarsi difficile, vista la sua forma attuale e il costo iniziale del trasferimento.

Secondo aggiornamenti recenti riportati da Gianluca Di Marzio, nonostante le difficoltà, ci sono interessi in continuo aumento per Openda da parte di diversi club europei, con il Lione in prima linea. Attualmente, non sono ancora iniziate le trattative ufficiali, ma sembra che il club francese stia preparando il terreno per un possibile affare.

Club Interessati e Possibili Scenari di Mercato

Oltre al Lione, ci sono anche altre squadre che hanno manifestato interesse per l’attaccante belga, tra cui Eintracht Francoforte e Monaco, mentre il Nottingham Forest sembra essere meno coinvolto. Se il Lione decidesse di seguire questa pista, è probabile che le discussioni possano concentrarsi su un prestito, eventualmente con un’opzione o un obbligo di riscatto.

Le strategie delle diverse squadre potrebbero variare notevolmente in base al mercato attuale e alla disponibilità di risorse. Openda potrebbe avere bisogno di un ambiente nuovo per ritrovare la fiducia e mettere in mostra il talento che ha dimostrato in passato, e un trasferimento in Ligue 1 rappresenterebbe un’opportunità decisiva.

Nonostante le difficoltà, la Juventus sta valutando tutte le opzioni disponibili e lavorando per facilitare una transazione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte, non sfruttando solo le prestazioni dell’atleta, ma anche il valore di mercato a lungo termine.

In conclusione, l’interesse del Lione potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per Openda, permettendogli di rilanciarsi in un campionato che ha valorizzato diversi giocatori negli ultimi anni. Sarà fondamentale seguire da vicino le prossime mosse della Juventus e le dinamiche di mercato che potrebbero influenzare il futuro del giovane attaccante.

Fonti: Goal.com, Transfermarkt.com, Gazzetta dello Sport.

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