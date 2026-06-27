Genitori del tredicenne Chiara Jaconis rinviati a giudizio per la sua morte tragica.

La decisione del gip di Napoli: genitori rinviati a giudizio per omicidio colposo

A cura di Giovanbattista Lanzilli | Napoli, 26 Giugno 2026

La sentenza del gip di Napoli

Il giudice dell’udienza preliminare (gip) del Tribunale di Napoli ha preso una decisione cruciale: i genitori del ragazzino ritenuto responsabile ma non imputabile della morte di Chiara Jaconis dovranno rispondere di omicidio colposo in concorso per omessa vigilanza. Il processo avrà inizio il 23 ottobre prossimo e si svolgerà davanti a un giudice monocratico. I genitori, entrambi professionisti stimati, sono stati accusati di non aver vigilato adeguatamente sul figlio, che all’epoca dei fatti aveva solo 13 anni e già prosciolto dal Tribunale per i minorenni per motivi anagrafici.

La tragica morte di Chiara Jaconis

Chiara Jaconis, una giovane turista trentenne originaria del Veneto, è deceduta il 17 settembre 2024, due giorni dopo essere stata colpita alla testa da un frammento di una pesante statuetta che era precipitata da un’abitazione dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Questo triste evento ha scosso profondamente non solo la città ma anche l’intera nazione. L’oggetto, una statuetta rappresentante una divinità egizia, si era spezzato dopo aver colpito un balcone, e un grosso pezzo era piombato sulla testa di Chiara mentre si trovava in strada.

Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Napoli aveva presentato la richiesta di rinvio a giudizio il 20 aprile scorso, formulando l’accusa di omicidio colposo in concorso. Nonostante il giovane sia stato prosciolto, i genitori ritengono di non aver alcuna responsabilità nella tragedia che ha colpito Chiara. Rivolgendosi ai propri legali, hanno sempre affermato di non essere proprietari della statuetta e di non poter essere ritenuti colpevoli per quanto accaduto.

Il ricordo di una giovane vita perduta

La scomparsa di Chiara ha suscitato una forte reazione emotiva a Napoli. Gli ultras del Napoli hanno espresso il loro cordoglio con uno striscione allo stadio Diego Armando Maradona, dedicandole un messaggio toccante: “Chiara figlia di Napoli”. Inoltre, il Comune ha onorato la giovane con la piantumazione di una bougainvillea nel Parco Viviani, un gesto simbolico per ricordare una vita spezzata troppo presto.

Un murale creato dall’artista argentino Juan Pablo Gimenez a via Santa Teresella, nei Quartieri Spagnoli, mostra il volto sorridente di Chiara ed è diventato un punto di riferimento per residenti e turisti, attirando numerosi visitatori. Durante l’inaugurazione, il padre Gianfranco ha dichiarato: “A Napoli c’è un popolo straordinario. Il vuoto che ha lasciato Chiara niente e nessuno può colmarlo, ma una cosa che le dobbiamo è che si arrivi alla verità sulla sua morte.” Questo richiamo alla verità mette in evidenza il desiderio di giustizia per la giovane donna, e rappresenta il sentimento di una comunità che non dimentica.

Il processo che avrà inizio a ottobre prossimo rappresenta quindi non solo un’importante tappa giuridica ma anche un momento di riflessione su come la vigilanza e la responsabilità genitoriale possano influenzare la vita dei minori. Molti si interrogano sull’importanza di una sorveglianza adeguata, specialmente in un contesto urbano come quello dei Quartieri Spagnoli, dove le vicissitudini quotidiane si intrecciano con la vita della comunità e dei suoi abitanti.

Questo tragico evento pone l’accento su questioni di sicurezza e responsabilità civile, invitando a un dibattito che coinvolge non solo la sfera legale ma anche quella sociale. L’auspicio è che la morte di Chiara Jaconis non sia solo un triste ricordo, ma un’opportunità per migliorare gli standard di sicurezza e vigilanza nella città di Napoli e oltre.

Fonti ufficiali: Il Mattino, La Repubblica.

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