Scopri la Campania con Artecard: mare cristallino e musei. Ricevi un telo mare in omaggio!

Estate in Campania: Scopri l’iniziativa Artecard

Quest’estate, la Campania si veste di bellezza grazie a Campania>Artecard, il pass che consente di esplorare numerosi siti archeologici e musei della regione. Per celebrare la stagione estiva, è stata avviata un’iniziativa speciale: chi acquista il pass durante i mesi estivi riceve in omaggio un telo mare esclusivo. Un modo originale per combinare cultura e relax al mare.

Un’estate tra Cultura e Relax

La summer experience in Campania è un viaggio indimenticabile tra giorni di sole e acque cristalline delle splendide coste campane. I visitatori possono alternare momenti di svago tra spiagge meravigliose e la scoperta di musei, parchi archeologici, palazzi storici e grotte naturali che raccontano oltre duemila anni di storia. Questo mix di mare e cultura rende la Campania una delle destinazioni più affascinanti d’Italia.

Per celebrare la ricchezza del patrimonio culturale campano, Campania>Artecard propone un’agevolazione imperdibile: acquistando una delle diverse offerte del pass culturale presso l’Infopoint di Piazza del Gesù a Napoli, si potrà ricevere un telo mare brandizzato, esclusivamente fino a esaurimento scorte. È l’occasione perfetta per rendere la tua estate memorabile, combinando relax e scoperta.

La Campania è un territorio variegato, ricco di storia, cultura e paesaggi naturali splendidi. Dalle famose spiagge della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina, alle baie incantevoli dei Campi Flegrei, ogni angolo offre un’esperienza unica. Non dimenticare le meravigliose isole del Golfo di Napoli, come Capri, Ischia e Procida, e le splendide coste della provincia di Caserta e del Salernitano, per una vacanza che arricchisce l’anima e i sensi.

Grazie a Campania>Artecard, è possibile pianificare un itinerario personalizzato che include alcune delle attrazioni più affascinanti della regione. Gli imperdibili parchi archeologici di Pompei, Ercolano, Paestum e Velia, insieme alla Reggia di Caserta e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, arricchiscono l’offerta culturale e ti consentono di vivere esperienze indimenticabili.

Il telo mare sarà consegnato in omaggio con l’acquisto di qualsiasi tipologia di Artecard, nelle versioni ordinarie e young (dedicate a ragazzi tra 18 e 25 anni), sia in formato cartaceo che digitale. Questa promozione è valida esclusivamente presso l’Infopoint di Piazza del Gesù (Napoli).

Le card valide per questa iniziativa includono:

Napoli Artecard (ordinaria e young)

Campania Artecard 3 (ordinaria e young)

Campania Artecard 7

Campania 365 Gold (ordinaria e young)

Campania 365 Lite (ordinaria e young)

Campania 7 Giorni (ordinaria e young)

L’Infopoint di Piazza del Gesù è aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10 alle 17 e la domenica fino alle 14. Grazie a Campania>Artecard, promosso dalla Regione Campania attraverso Scabec – Società Campana Beni Culturali, è possibile fruire del ricco patrimonio culturale locale e muoversi in tutta comodità grazie alla sinergia con il consorzio UnicoCampania.

Non perdere l’occasione di vivere un’estate all’insegna della cultura e del divertimento. Che tu sia un amante della storia o un appassionato di spiagge, la Campania ti sta aspettando con le sue meraviglie.

Per ulteriori informazioni su Campania>Artecard e le iniziative estive, visita il sito ufficiale di [Campania Artecard](https://www.campaniartecard.it).

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