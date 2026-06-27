27 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, Vergara conquista Allegri: il talento azzurro è pronto a diventare protagonista”

redazione 27 Giugno 2026
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Antonio Vergara è pronto a prendersi il Napoli. Dopo una stagione di crescita costante e prestazioni che ne hanno certificato il definitivo salto di qualità, il talento di Frattamaggiore si candida a ricoprire un ruolo importante nel nuovo progetto tecnico affidato a Massimiliano Allegri. Il club azzurro lo considera uno dei patrimoni del futuro e, salvo offerte irrinunciabili, non intende privarsene.

Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, rispetto alla scorsa estate lo scenario è completamente cambiato. Vergara non è più soltanto uno dei giovani cresciuti nel vivaio, ma un calciatore ormai maturo, capace di ritagliarsi uno spazio da protagonista e destinato a rappresentare una risorsa preziosa per il nuovo Napoli.

Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, una delle qualità maggiormente apprezzate da Allegri è la straordinaria duttilità del classe 2003. Vergara può essere impiegato in più ruoli dal centrocampo in avanti, come mezzala, trequartista, seconda punta o esterno offensivo, offrendo al tecnico numerose soluzioni tattiche durante la stagione.

Il giovane azzurro è reduce da un’annata che ne ha definitivamente certificato il valore. Dopo il rientro in squadra nella seconda parte della stagione, è riuscito a imporsi con prestazioni di alto livello, risultando decisivo anche in Champions League e confermandosi protagonista in campionato grazie a gol, assist e una continua crescita sotto il profilo tecnico e caratteriale.

Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Allegri ha sempre dimostrato particolare attenzione nei confronti dei giovani talenti. Durante le sue esperienze tra Juventus e Milan ha valorizzato numerosi calciatori provenienti dai vivai, tra cui Kenan Yildiz, Dean Huijsen, Matias Soulé e Davide Bartesaghi. Un percorso che lascia immaginare spazio e fiducia anche per Vergara.

Con Antonio Conte il fantasista aveva trovato la propria collocazione soprattutto da trequartista nel 3-4-2-1, partendo largo per poi accentrarsi tra le linee e sfruttare qualità tecniche, rapidità e capacità di creare superiorità numerica. Caratteristiche che potrebbero essere esaltate anche nei sistemi di gioco che Allegri intende adottare.

Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, le prestazioni offerte dal giovane azzurro non sono passate inosservate. Roma, Como e Tottenham hanno manifestato interesse nei suoi confronti, mentre Cesc Fabregas lo segue con particolare attenzione da tempo. Nonostante questo, il Napoli considera Vergara un elemento fondamentale per il futuro e difficilmente prenderà in considerazione una cessione.

L’infortunio gli ha impedito di inseguire fino in fondo anche la convocazione in Nazionale, che sembrava ormai vicina dopo essere entrato nel radar del commissario tecnico Gennaro Gattuso. Un traguardo soltanto rimandato per un giocatore che continua a crescere e che punta a confermarsi anche nella prossima stagione.

Il futuro di Vergara sembra quindi essere ancora a tinte azzurre. Il contratto in scadenza nel 2030 rappresenta una base solida sulla quale costruire il rapporto con il club, mentre più avanti non è escluso che si possa discutere anche di un ulteriore adeguamento. Intanto Allegri è pronto a puntare sul talento di Frattamaggiore, convinto che possa diventare uno dei protagonisti del Napoli del presente e del futuro.

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