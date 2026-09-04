Libia, gli insegnanti annunciano uno sciopero totale in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico
IPA14821142 – (190507) — TRIPOLI, May 7, 2019 (Xinhua) — A displaced boy is seen in a school where hundreds of families are seeking refuge after fleeing their homes in Tripoli, Libya, on May 7, 2019. According to the World Health Organization (WHO) on Monday, a total of 432 people have been killed, 2,069 others injured and 50,000 displaced in the fighting between the UN-backed Libyan government and the east-based army in and around the capital Tripoli. (Xinhua/Amru Salahuddien) – Amru Salahuddien -//CHINENOUVELLE_chinenouvelle046/1905081145/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/1905081147
TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Mentre il Ministero dell’Istruzione libico ha annunciato l’inizio del nuovo anno scolastico per domenica 13 settembre, con otre 13 milioni di libri di testo già consegnati e il ritorno previsto di almeno 2,5 milioni di studenti, il movimento degli insegnanti ha proclamato uno sciopero totale in tutte le scuole della regione occidentale per protestare contro il mancato riconoscimento dei loro diritti. Il movimento chiede la modifica della legge sugli insegnanti, il pagamento degli arretrati, l’attuazione degli aumenti salariali e dei benefici previsti dalla legge, oltre che l’attivazione dell’assicurazione sanitaria.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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