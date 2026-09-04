Corriere dello Sport: «Napoli, anche Giovane si ferma: operato per un’ernia. Spinazzola e Alisson pronti contro l’Inter»

Un altro stop per il Napoli alla vigilia della sfida contro l’Inter. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno anche di Giovane, sottoposto ieri a un intervento per la correzione di un’ernia inguinale presso la Casa di Cura Villa Stuart. L’attaccante brasiliano non sarà disponibile domani a San Siro e tornerà soltanto dopo la sosta per le nazionali, nel mese di ottobre.

Il Corriere dello Sport racconta così un’altra assenza per gli azzurri, che devono già fare i conti con gli stop di McTominay, Marianucci e Buongiorno, mentre Badiashile è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica.

Giovane: «Voglio essere al top per aiutare il Napoli»

È stato lo stesso Giovane a spiegare sui social i motivi che hanno portato alla decisione di sottoporsi all’intervento.

«Purtroppo ho scoperto con sorpresa di avere un’ernia già da alcuni mesi. Col passare del tempo ha iniziato a darmi fastidio e quindi, di comune accordo con lo staff, i medici e il direttore, abbiamo deciso di anticipare l’intervento ed è andato tutto bene. Ora voglio essere al top per aiutare il Napoli. Ci vediamo presto in campo».

Secondo il Corriere dello Sport, il brasiliano tornerà a disposizione, come McTominay, soltanto a ottobre, una volta terminata la sosta dedicata alle nazionali.

Allegri prepara due cambi sulla fascia sinistra

Nonostante le assenze, Allegri deve pensare soprattutto all’Inter. Rispetto alla sconfitta casalinga contro il Como, almeno due cambi sembrano già delinearsi.

La principale rivoluzione dovrebbe riguardare la fascia sinistra: Spinazzola e Alisson Santos sono pronti a prendere rispettivamente il posto di Olivera e Lang.

Una doppia modifica con la quale Allegri proverà a cambiare il volto della squadra in una partita che richiederà grande attenzione soprattutto nella fase senza palla.

Badiashile aspetta la rifinitura, Beukema è pronto

Restano valutazioni da compiere anche in difesa. Il Corriere dello Sport sottolinea che per Badiashile sarà decisiva la rifinitura di oggi per capire se potrà rientrare.

Nel frattempo Beukema è ormai pronto e rappresenta un’ulteriore soluzione per il reparto arretrato.

Allegri parlerà alle 14 in conferenza stampa e potrebbe fornire ulteriori indicazioni sulle condizioni della squadra e sulle scelte in vista della trasferta milanese.

Allegri chiede massima attenzione contro l’Inter

Durante la settimana il tecnico ha insistito soprattutto su un aspetto: l’attenzione difensiva.

Gli errori che hanno provocato i due gol del Como al Maradona sono stati pesanti e Allegri vuole vedere progressi immediati. A San Siro servirà una prestazione differente, pur nella consapevolezza della forza dell’Inter.

Per il Corriere dello Sport, il Napoli ha bisogno soprattutto di segnali incoraggianti dopo la sconfitta nell’esordio stagionale a Fuorigrotta. Prima c’è l’Inter, poi arriverà anche l’Arsenal: Allegri entra così in un passaggio delicato della stagione con diverse assenze e con la necessità di ritrovare subito equilibrio e attenzione.