4 Settembre 2026

Corriere dello Sport: «Napoli, anche Giovane si ferma: operato per un’ernia. Spinazzola e Alisson pronti contro l’Inter»

redazione 4 Settembre 2026
63ed6d9f01

Un altro stop per il Napoli alla vigilia della sfida contro l’Inter. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno anche di Giovane, sottoposto ieri a un intervento per la correzione di un’ernia inguinale presso la Casa di Cura Villa Stuart. L’attaccante brasiliano non sarà disponibile domani a San Siro e tornerà soltanto dopo la sosta per le nazionali, nel mese di ottobre.

Il Corriere dello Sport racconta così un’altra assenza per gli azzurri, che devono già fare i conti con gli stop di McTominay, Marianucci e Buongiorno, mentre Badiashile è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica.

Giovane: «Voglio essere al top per aiutare il Napoli»

È stato lo stesso Giovane a spiegare sui social i motivi che hanno portato alla decisione di sottoporsi all’intervento.

«Purtroppo ho scoperto con sorpresa di avere un’ernia già da alcuni mesi. Col passare del tempo ha iniziato a darmi fastidio e quindi, di comune accordo con lo staff, i medici e il direttore, abbiamo deciso di anticipare l’intervento ed è andato tutto bene. Ora voglio essere al top per aiutare il Napoli. Ci vediamo presto in campo».

Secondo il Corriere dello Sport, il brasiliano tornerà a disposizione, come McTominay, soltanto a ottobre, una volta terminata la sosta dedicata alle nazionali.

Allegri prepara due cambi sulla fascia sinistra

Nonostante le assenze, Allegri deve pensare soprattutto all’Inter. Rispetto alla sconfitta casalinga contro il Como, almeno due cambi sembrano già delinearsi.

La principale rivoluzione dovrebbe riguardare la fascia sinistra: Spinazzola e Alisson Santos sono pronti a prendere rispettivamente il posto di Olivera e Lang.

Una doppia modifica con la quale Allegri proverà a cambiare il volto della squadra in una partita che richiederà grande attenzione soprattutto nella fase senza palla.

Badiashile aspetta la rifinitura, Beukema è pronto

Restano valutazioni da compiere anche in difesa. Il Corriere dello Sport sottolinea che per Badiashile sarà decisiva la rifinitura di oggi per capire se potrà rientrare.

Nel frattempo Beukema è ormai pronto e rappresenta un’ulteriore soluzione per il reparto arretrato.

Allegri parlerà alle 14 in conferenza stampa e potrebbe fornire ulteriori indicazioni sulle condizioni della squadra e sulle scelte in vista della trasferta milanese.

Allegri chiede massima attenzione contro l’Inter

Durante la settimana il tecnico ha insistito soprattutto su un aspetto: l’attenzione difensiva.

Gli errori che hanno provocato i due gol del Como al Maradona sono stati pesanti e Allegri vuole vedere progressi immediati. A San Siro servirà una prestazione differente, pur nella consapevolezza della forza dell’Inter.

Per il Corriere dello Sport, il Napoli ha bisogno soprattutto di segnali incoraggianti dopo la sconfitta nell’esordio stagionale a Fuorigrotta. Prima c’è l’Inter, poi arriverà anche l’Arsenal: Allegri entra così in un passaggio delicato della stagione con diverse assenze e con la necessità di ritrovare subito equilibrio e attenzione.

Altro

c71e82c652

Corriere dello Sport: «McTominay sarà operato a Liverpool. Senza Scott, Allegri si affida ad Anguissa: De Bruyne e Vergara le alternative»

redazione 4 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-03 103431

Il Mattino: «McTominay: “Rinnovo? Non ne abbiamo parlato”. E difende Allegri: “È incredibile, vogliamo vincere”»

redazione 3 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-03 103151

Il Mattino: «Moratti: “Napoli tra le più forti della Serie A. De Laurentiis forse ha capito davvero come funziona il calcio”»

redazione 3 Settembre 2026
28a9fd57e2

Corriere dello Sport: «Napoli, Allegri prepara Inter e Arsenal: De Bruyne e Vergara le chiavi senza McTominay»

redazione 3 Settembre 2026
ae3a6fa626

Corriere dello Sport: «Napoli, Giovane è il jolly di Allegri: può giocare esterno, centravanti o alle spalle di Hojlund»

redazione 3 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-02 085501

Repubblica Napoli: «Napoli, mercato chiuso nel segno dell’austerity: niente acquisti. Ora Allegri deve dimostrare che la squadra è da scudetto»

redazione 2 Settembre 2026

Ultimissime

63ed6d9f01

Corriere dello Sport: «Napoli, anche Giovane si ferma: operato per un’ernia. Spinazzola e Alisson pronti contro l’Inter»

redazione 4 Settembre 2026
Scuola-Libia-1.jpg

Libia, gli insegnanti annunciano uno sciopero totale in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico

Anna Gaia Cavallo 4 Settembre 2026
c71e82c652

Corriere dello Sport: «McTominay sarà operato a Liverpool. Senza Scott, Allegri si affida ad Anguissa: De Bruyne e Vergara le alternative»

redazione 4 Settembre 2026
IPA71730882.jpg

Corriere dello Sport: “Allegri pretende il riscatto”

redazione 4 Settembre 2026
Jakob-Omrzel.jpg

Omrzel firma l’impresa e vince la dodicesima tappa della Vuelta 2026, Mas sempre in rosso

redazione 4 Settembre 2026