Libia, 38 migranti irregolari sudanesi fermati nell’Est del Paese
Migranti
TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il ramo di Al-Qubbah del Dipartimento per la lotta all’immigrazione clandestina nella Libia orientale ha intensificato le pattuglie di sicurezza sulla strada desertica, fermando 38 migranti irregolari di nazionalità sudanese nell’ambito delle operazioni di controllo nella regione.
Secondo quanto riportato dal Dipartimento in un comunicato su Facebook, i migranti sono stati sottoposti alle procedure legali da parte delle autorità competenti.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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