4 Settembre 2026

Us Open, Paolini si ferma al terzo turno: passa Cirstea in due set

redazione 4 Settembre 2026
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IPA87977255 – Jasmine Paolini Vs Veronika Erjavec during The US Open at the USTA Billie Jean King National Tennis Center
Featuring: Jasmine Paolini
Where: Queens, New York, United States
When: 30 Aug 2026
Credit: Robert Bell/INSTARimages

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Finisce al terzo turno l’avventura di Jasmine Paolini nel singolare femminile degli Us Open. La tennista toscana, numero 21 del ranking Wta e diciannovesima testa di serie del seeding, cede di fronte alla rumena Sorana Cirstea, 17 del mondo e 16esima forza del tabellone, in due set, con un duplice 6-3, in un’ora e 15 minuti.

La classe ’90 nativa di Bucarest attende ora la vincente della sfida tra la statunitense Pegula e la canadese Fernandez. Cirstea dovrebbe ritirarsi a fine stagione, ma adesso, vista anche la sua attuale classifica, potrebbe ripensarci. Per Paolini un po’ di rammarico, soprattutto per esser arrivata fuori forma all’appuntamento di New York, dopo due mesi circa di stop per un problema a un piede.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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