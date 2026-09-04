Boxe, martedì la presentazione alla mostra di Venezia del documentario “La Nobile Arte”

ROMA (ITALPRESS) – Sarà presentato martedì prossimo alle ore 9.30, presso la Biennale Match Point Arena del Lido di Venezia, nell’ambito del programma ufficiale del Venice Production Bridge della 83esima Mostra, “La Nobile Arte”, il nuovo documentario dedicato alla storia e all’evoluzione del pugilato italiano, diretto da Vincenzo Lamagna, nato da un’idea di Michela Pellegrini e Stefano Buttafuoco, prodotto da Antonio Palmieri per Nexting in collaborazione con Rai Documentari e con il supporto della Federpugilato. Dieci round per raccontare centodieci anni di pugilato italiano.

“La Nobile Arte” costruisce un unico, simbolico incontro nel quale storie di boxe e di vita attraversano il passato e il presente di una disciplina profondamente legata alla storia sociale e culturale del Paese. Dal 1916, anno di nascita della Federazione Pugilistica Italiana, fino alla boxe contemporanea, il documentario scandisce il proprio racconto attraverso dieci round, ciascuno dedicato a un tema, un valore o una personalità: dal riscatto sociale alle grandi sfide, dalle leggende del ring alla funzione educativa del pugilato, fino all’inclusione, alla boxe femminile, alla ParaBoxe e alle prospettive future di questo sport.

A guidare lo spettatore dentro e fuori dal ring è Stefano Buttafuoco, giornalista e conduttore televisivo che per il documentario assume una veste inedita: diventa presenza narrante, entra simbolicamente nei panni del pugile e accompagna il racconto scandendone tempi, incontri e passaggi. Intorno a lui si intrecciano le storie di alcune delle figure che hanno segnato e continuano a raccontare la nobile arte.

Da campioni come Patrizio Oliva e Francesco Damiani a Giovanni De Carolis, Emanuele Blandamura, Vincenzo Mangiacapre, Pamela Noutcho Sawa, Alessio Lorusso, Simone Dessì e Jonathan Kogasso; dagli attori Giorgio Pasotti, Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, legati in modi diversi al mondo della boxe, alle voci di giornalisti, tecnici e rappresentanti del movimento pugilistico come Flavio D’Ambrosi (presidente Fpi), Mariangela Verna, Gianluca Guida, Fausto Narducci, Luigi Panella, Attilio Volpe e Carmela Chiacchio. Testimonianze intime, immagini di repertorio provenienti anche dalle Teche Rai e dall’Archivio Fpi, allenamenti e luoghi simbolici compongono un racconto corale nel quale la boxe diventa una lente attraverso cui osservare oltre un secolo di trasformazioni italiane.

– Foto ufficio stampa FPI –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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