31 Agosto 2026

Libano, proseguono gli attacchi israeliani nel sud del Paese

Anna Gaia Cavallo 31 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Nel Libano meridionale, gli attacchi israeliani sono proseguiti dalla scorsa notte su Nabatiyeh el-Faouqa e le alture di Ali Taher, una posizione strategica nel distretto di Nabatiyeh che domina la regione. Lo riporta il quotidiano libanese L’Orient le jour. Gli israeliani sostengono che la milizia libanese Hezbollah abbia una base sotterranea sotto queste alture.

I raid aerei hanno colpito anche Mansouri e Beit el-Sayad nel distretto di Tiro, Dohat Kfarremmane, nel distretto di Nabatiyeh, e Qantara, nel distretto di Marjeyoun.

Nel distretto di Bint Jbeil, prosegue il quotidiano, Israele ha effettuato quattro operazioni dinamitarde a Srebbine e un’altra a Baraachit, mentre il vicino villaggio di Haddatha è stato colpito da colpi di artiglieria.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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