La spiaggia campana che conquista l’estate: il mare più bello d’Italia!

Pollica: La Spiaggia Regina dell’Estate 2026 in Campania

La Campania si conferma un gioiello dell’estate 2026 con la sua spiaggia regina: Pollica. Questa località ha conquistato il primo posto nella guida “Il mare più bello” e ha ricevuto le prestigiose Cinque Vele, un riconoscimento assegnato da Legambiente e dal Touring Club Italiano. Pollica, con le sue spiagge incantevoli e il mare cristallino, si distingue per la sua attenzione alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente.

Cinque Vele: La Classifica delle Località Campane

In totale, sono tre le località campane che hanno ottenuto le ambite Cinque Vele quest’anno. Questi riconoscimenti sono riservati a destinazioni che non solo offrono paesaggi naturali mozzafiato, ma si impegnano anche per un turismo responsabile e sostenibile. Le tre località premiate si trovano tutte nella provincia di Salerno: Castellabate, Pollica (Acciaroli e Pioppi) e San Giovanni a Piro.

La guida “Il mare più bello” è una risorsa fondamentale da oltre venticinque anni, evidenziando le mete più affascinanti del nostro Paese, non solo per le bellezze naturali, ma anche per le esperienze culturali e culinarie che offrono. È un punto di riferimento per chi desidera viaggiare in modo autentico, scoprendo l’arte, la natura e le tradizioni italiane.

La classifica di “Il mare più bello” nel 2026 ha visto Pollica al primo posto nazionale, seguita da Brunei (NU) e Otranto (LE). Altre località che si sono distinte includono Domus De Maria (Sud Sardegna), San Giovanni a Piro (SA), Nardò (LE), San Teodoro (SS), S. Teresa di Gallura (SS), Cabras (OR) e Castiglione della Pescaia (GR). Per quanto riguarda le località lacustri, il Lago di Molveno (TN) ha primeggiato, seguito dal Lago del Mis (BL) e dal Lago di Monticolo (BZ).

Un aspetto significativo di questa classifica è il predominio delle regioni del sud Italia. Le prime nove località di mare a Cinque Vele provengono tutte dal Mezzogiorno, segno di un’evoluzione positiva nel settore turistico. Le iniziative e gli investimenti in progetti di sostenibilità e valorizzazione ambientale fanno ben sperare per il futuro del turismo in queste aree.

La Campania, in particolare, continua a proporsi come un modello da seguire. Pollica si distingue per la sua capacità di coniugare bellezze naturali e impegno per un turismo sostenibile. I comuni che ricevono le Cinque Vele non solo mettono in risalto le loro meraviglie, ma si dedicano anche attivamente alla preservazione del patrimonio ambientale.

Iniziative a Sostegno della Sostenibilità

Un riconoscimento particolare va al sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, per le sue azioni decisive contro le occupazioni abusive sul demanio marittimo. Queste misure, unite a iniziative di recupero e rigenerazione della fascia costiera, rappresentano un esempio di come sia possibile tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale costiero.

Le Cinque Vele non rappresentano solo un premio, ma un impegno continuo da parte delle comunità locali per garantire un turismo rispettoso e consapevole. La cura del territorio e la valorizzazione delle risorse naturali sono diventati capisaldi per queste località, con l’obiettivo di attrarre visitatori in maniera sostenibile.

La guida “Il mare più bello” offre anche suggerimenti su eventi, itinerari e attività da non perdere, permettendo di scoprire l’autenticità delle località premiate. Le spiagge, il mare, la cultura e la gastronomia si intrecciano per creare un’esperienza unica, contribuendo a definire il turismo del futuro in Italia.

Con un’attenzione crescente alla sostenibilità e alle tematiche ambientali, il 2026 si prospetta come un anno particolarmente promettente per le mete turistiche campane. È opportuno seguire l’evoluzione di queste dinamiche, osservando come i comuni e le associazioni locali collaborino per costruire un futuro turistico sempre più green.

Fonte: Legambiente, Touring Club Italiano

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