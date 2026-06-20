20 Giugno 2026

Juventus sollecitata a cedere un giocatore: Chelsea e Barcellona pronte a trattare.

redazione 20 Giugno 2026
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Juventus Focalizzata su Cambiaso: Le Voci di Mercato

UDINE, ITALIA – 14 MARZO: Jeremie Boga della Juventus festeggia la rete del primo gol della propria squadra insieme ai compagni Andrea Cambiaso e Kenan Yildiz durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Juventus FC allo Stadio Friuli il 14 marzo 2026. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Italia, la Juventus ha urgente bisogno di realizzare un guadagno di capitale di €20 milioni entro la fine di questo mese. Questa situazione ha acceso le speranze di Chelsea e Barcellona per l’acquisto di Andrea Cambiaso, giocatore che nella scorsa stagione ha mostrato prestazioni promettenti.

Per rispettare le normative sul Fair Play Finanziario, la Juventus è obbligata a portare a termine la vendita di almeno un giocatore entro la fine di giugno. Andrea Cambiaso, il terzino sinistro ex Bologna e Genoa, è attualmente tra i calciatori più appetibili sul mercato.

Il Valore di Cambiaso nel Mercato Trasferimenti

Secondo Giovanni Albanese, giornalista di Gazzetta dello Sport, la necessità di un capital gain di €20 milioni rende Cambiaso una delle migliori opzioni per la Juventus. Il calciatore ha attirato l’interesse di squadre di alto livello come Barcellona e Chelsea, e i bianconeri sono ovviamente aperti a ricevere proposte per lui.

La situazione finanziaria del club è piuttosto delicata, e Cambiaso rappresenta una delle poche risorse in grado di garantire un esito positivo in questo contesto. Con un costo ammortizzato attorno ai €5 milioni, la Juventus potrebbe realizzare un profitto significativo se decidesse di lasciarlo partire per una cifra intorno ai €40 milioni.

In effetti, Cambiaso si è dimostrato un investimento valido, e il suo talento è stato riconosciuto da diverse squadre, tra cui l’Atalanta, che aveva mostrato interesse durante la scorsa stagione. Tuttavia, le esigenze economiche della Juventus sono ora una priorità e il futuro del terzino potrebbe dipendere dalla velocità delle offerte che arriveranno nei prossimi giorni.

La Possibilità di Trasferimento e le Implicazioni Fiscali

Se la Juventus dovesse finalizzare la vendita di Cambiaso, il club potrebbe non solo soddisfare i requisiti di capital gain, ma anche rafforzare ulteriormente la propria posizione finanziaria. Questa manovra è fondamentale per evitare sanzioni da parte delle autorità calcistiche europee e per garantire la stabilità economica del club a lungo termine.

La Juventus ha sempre avuto l’abitudine di investire in giovani talenti e la possibile vendita di Cambiaso non rappresenterebbe solo una questione finanziaria, ma anche una strategia di mercato. Le offerte provenienti da Chelsea e Barcellona saranno probabilmente valutate attentamente, specialmente se dovessero superare i €30 milioni.

Il futuro di Andrea Cambiaso nel mercato dei trasferimenti potrebbe rappresentare un’importante opportunità sia per il giocatore, che potrebbe trovare nuovi stimoli in una grande squadra europea, sia per la Juventus, che potrebbe riuscire a ottenere il guadagno necessario per consolidare la propria situazione finanziaria.

La Juventus, dal canto suo, sta monitorando attentamente l’evolversi della situazione e potrebbe già aver avviato delle trattative informali. É chiaro che le prossime settimane saranno decisive sia per il club torinese che per il percorso professionale di Cambiaso.

Con l’avvicinarsi della scadenza per il capital gain, i tifosi e gli addetti ai lavori rimangono in attesa di notizie sul futuro del terzino. La gestione delle risorse e delle trattative sarà fondamentale per garantire un futuro solido alla storica squadra.

Fonti Ufficiali: Gazzetta dello Sport, Tuttosport, sito ufficiale Juventus FC.

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