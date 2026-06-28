Incendi Vesuvio: Potere al Popolo accusa, “Canadair profitto per privati”.

Incendi e Vesuvio: La Critica di Potere al Popolo alla Gestione della Flotta dei Canadair

Il periodo estivo porta con sé una nuova minaccia per il Vesuvio e le foreste italiane: gli incendi boschivi. Il movimento politico Potere al Popolo esprime forti preoccupazioni riguardo alla gestione della flotta nazionale di Canadair, accusando il sistema di favorire l’emergenza piuttosto che la prevenzione.

La Denuncia sulla Flotta Antincendio

Secondo Potere al Popolo, la flotta aerea italiana, composta da 18 Canadair CL-415, evidenzia una tendenza preoccupante. Sebbene i velivoli siano proprietà dei Vigili del Fuoco, la loro gestione è delegata a una società privata, aumentando i costi per lo Stato. Nel suo documento, il movimento sottolinea come un contratto settennale da circa 479 milioni di euro sia stato assegnato alla multinazionale Avincis. Questo accordo è stato successivamente annullato dal Consiglio di Stato, con promesse del Ministero dell’Interno di garantire la continuità del servizio durante la stagione degli incendi.

Un Modello da Rivedere

La gestione esternalizzata della flotta presenta criticità economiche e organizzative, secondo Potere al Popolo. Il sistema attuale compensa solo le ore di volo necessarie per gli interventi, trascurando l’importanza della prevenzione. Ogni estate, il Parco Nazionale del Vesuvio, tra le altre zone boschive italiane, subisce danni significativi a causa di incendi spesso causati da attività umane, intenzionali o accidentali, e dalla scarsa manutenzione del territorio.

Investire nella Prevenzione

Potere al Popolo evidenzia come la maggior parte degli incendi possa essere prevenuta con adeguate risorse. L’organizzazione chiede un aumento degli investimenti per la pulizia dei sottoboschi, la creazione di fasce tagliafuoco e un controllo più serrato del territorio. Secondo il movimento, i 18 Canadair disponibili non sono sufficienti a garantire una copertura efficace durante le emergenze. Gli aerei attuali, molti dei quali risalgono agli anni ’90, non sono più adatti alle sfide contemporanee, dato che tecnologie più avanzate sono ora disponibili.

Nel 2021, i Vigili del Fuoco hanno stimato di dover raggiungere 8.000 ore di volo rispetto alle 3.500 previste inizialmente. Nel 2017, anno devastante per gli incendi, sono state addirittura accumulate 10.840 ore di volo. Con una flotta così ridotta, è difficile garantire la copertura necessaria su tutto il territorio nazionale.

La Situazione dei Canadair

La manutenzione dei Canadair è un ulteriore punto critico. Quando uno di questi velivoli necessita di riparazioni, non c’è una flotta di riserva in grado di coprire il bisogno. Mancano anche le capacità autonome dello Stato nella gestione del servizio. Si sottolinea che l’antincendio dovrebbe essere considerato un servizio pubblico essenziale e non un’attività da acquistare sul mercato. La giustificazione comune per l’esternalizzazione è il presunto deficit di piloti qualificati. La formazione di piloti per i Canadair richiede anni di esperienza e risorse considerevoli, il che spinge il governo a preferire l’appalto a privati.

La Proposta di Riforma

Per affrontare queste problematiche, Potere al Popolo propone di riprendere il controllo della flotta antincendio direttamente dallo Stato. Questo significherebbe investire nella formazione di piloti pubblici, nella manutenzione interna dei velivoli, e nel potenziamento delle strutture dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Si sostiene che una gestione pubblica porterebbe a una maggiore efficienza e a una prevenzione più efficace.

Questa proposta si inserisce in un dibattito più ampio riguardante la necessità di una migliore protezione del territorio e di una risposta più adeguata agli incendi, fenomeno che negli ultimi anni ha causato danni ambientali enormi. Gli incendi estivi sul Vesuvio, in particolare, fanno emergere nuovamente l’importanza di politiche di prevenzione e tutela del patrimonio boschivo.

Fonti ufficiali:

Ministero dell’Interno

Vigili del Fuoco

Consiglio di Stato

Il movimento Potere al Popolo ha pianificato interazioni dirette con i rappresentanti dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, nella speranza di avviare un dialogo costruttivo in vista delle settimane più critiche per gli incendi. Affrontare i problemi strutturali della flotta antincendio e rafforzare le politiche di prevenzione potrebbe rappresentare un passo importante per garantire la sicurezza delle aree boschive italiane.

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