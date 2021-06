Il Mattino – Mercato ancora fermo, c’è un problema legato a De Laurentiis

Il calciomercato del Napoli è in standby, lo scrive Il Mattino. Sono tanti i nomi sull’agenda di Cristiano Giuntoli che sta sondando il terreno su più fronti. Al momento non c’è stato ancora l’affondo per nessun calciatore perché Aurelio De Laurentiis non ha ancora deciso il budget per questo mercato. Un fattore non da poco dato che soprattutto in questo momento di crisi tanti club vogliono solo la liquidità per vendere i propri calciatori. Qualora dovesse esserci uno sblocco per il caso Superlega allora il discorso cambierebbe, ma il Napoli può permettersi di aspettare? I tempi della giustizia potrebbero essere lunghi e soprattutto non è detto arrivi una soluzione positiva e soprattutto si potrebbe anche andare ad una sospensiva.

Insomma attende può portare i suoi rischi. In ogni caso Giuntoli sta monitorando diversi calciatori, tra i nomi da tenere sotto controllo per Il Mattino ci sono: De Ketelaere (19 anni pilastro del Bruges, che lo scouting di Giuntoli ha seguito per tutto il campionato), Emerson Palmieri (Chelsea), Mandava (Lilla). Senesi e Schuurs, rispettivamente al Feyenoord ed all’Ajax sono le alternative a Koulibaly che ha margini per restare in azzurro. Niente da fare per Messias del Crotone che sta per firmare per il Torino. C’era stato un timido interessamento del Napoli ma mai un affondo deciso da parte del club azzurro.

