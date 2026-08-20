20 Agosto 2026

Giochi del Mediterraneo, porte aperte sulla Aroya: la nave da crociera trasformata in villaggio degli atleti / Fotogallery e Video

redazione 20 Agosto 2026
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TARANTO (ITALPRESS) – Porte aperte sulla Aroya, la nave da crociera trasformata in villaggio degli atleti per i XX Giochi del Mediterraneo. In occasione del media open day, giornalisti e operatori dell’informazione hanno potuto visitare la struttura che, dal 16 agosto, ospita e ospiterà le delegazioni delle nazioni partecipanti alla manifestazione di Taranto 2026.

A bordo sono già presenti atleti di varie Nazioni tra cui Turchia e Portogallo, accolti con grande attenzione dal personale della nave, dagli uomini e dalle donne della Marina Militare, dallo staff dei Giochi del Mediterraneo e dal Coni. A fare gli onori di casa anche Alessia Maurelli, responsabile del Villaggio degli atleti, ex capitana della Nazionale italiana di ginnastica ritmica e plurimedagliata olimpica a Tokyo 2020 e Parigi 2024. Il giorno di maggiore presenza sulla nave per la delegazione italiana sarà il 30 agosto, quando sulla Aroya alloggeranno poco meno di 400 atleti, sui quasi 500 complessivamente impegnati nell’edizione dei Giochi.

Un momento che darà pienamente la dimensione internazionale e sportiva del Villaggio Mediterraneo, con la nave destinata a diventare per diversi giorni il punto di riferimento per una parte consistente della squadra azzurra.

La Aroya si presenta come una vera struttura alberghiera galleggiante, con ampie cabine, ristorante, piscina, palestra e medical center. Gli atleti dispongono inoltre di spazi e servizi pensati per garantire comfort e assistenza durante la loro permanenza a Taranto, con la possibilità di svolgere attività di allenamento anche all’interno della nave. L’atmosfera a bordo è quella di un grande villaggio internazionale, nel quale convivono quotidianamente culture e delegazioni provenienti da tutto il Mediterraneo.

La presenza della Aroya rappresenta uno degli elementi più caratterizzanti dell’organizzazione di Taranto 2026 e offre agli atleti una sistemazione originale e funzionale, con il mare come cornice.

La nave saudita, ammiraglia di Aroya Cruises dal 2024, è dunque pronta a diventare per tutta la durata dei Giochi una vera casa per gli sportivi, accompagnando la grande sfida agonistica con un’accoglienza che punta su sicurezza, servizi e ospitalità.

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-Foto xt8/Italpress-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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