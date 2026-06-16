Germania e Curacao: formazioni ufficiali per la Coppa del Mondo 2026. Scopri i dettagli!

HOUSTON, TEXAS – 14 GIUGNO: Pascal Gross #13, Aleksandar Pavlovic #5 e Joshua Kimmich #6 della Germania escono dal tunnel per il riscaldamento prima della partita del Gruppo E della FIFA World Cup 2026 tra Germania e Curacao presso lo Houston Stadium il 14 giugno 2026. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

La Germania affronta Curacao nella fase a gironi

Julian Nagelsmann ha la fortuna di avere a disposizione il veterano portiere Manuel Neuer per l’apertura della Coppa del Mondo 2026. La Germania inizia il suo cammino contro Curacao, la nazione più piccola nella storia del torneo. Questo match segna l’inizio della partecipazione di Die Mannschaft in questa competizione prestigiosa.

La sfida Germania contro Curacao non è solo importante per i due team, ma è anche la prima partita del Gruppo E, che sarà seguita più tardi dalla partita tra Costa d’Avorio ed Ecuador, prevista a mezzanotte (ora locale). Il palinsesto offre uno spettacolo di alto livello per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Novità dalle formazioni

Non ci sono rappresentanti della Serie A in nessuna delle due squadre: Yann Bisseck dell’Inter sembrava il candidato più probabile per essere chiamato nella rosa tedesca. Nonostante abbia contribuito alla vittoria della Serie A e della Coppa Italia nella stagione 2025-26, Bisseck non è stato incluso nel roster di 26 giocatori selezionato da Nagelsmann.

ANTICIPAZIONI: Un altro ex difensore del Milan, Malick Thiaw, è stato inserito tra i sostituti della Germania, insieme ad alcuni giocatori accostati a trasferimenti verso i Rossoneri nei recenti anni, come Leon Goretzka e Assan Ouedraogo. Anche Antonio Rudiger, spesso menzionato in relazione alla Juventus, si trova tra i panchinari.

L’orario di inizio della partita è fissato per le 18:00 (ora BST), e i tifosi sono entusiasti di assistere a questo incontro che potrebbe rivelarsi cruciale per il destino di entrambe le squadre nella fase a gironi.

Le formazioni ufficiali

Per chi desidera seguire l’andamento della partita, ecco le formazioni ufficiali:

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.

Subs: Baumann, Neubel, Rudiger, Anton, Raum, Thiaw, Goretzka, Leweling, Gross, Stiller, Amiri, Ouedraogo, Beier, Undav.

Curacao (4-4-2): Room, Floranus, Obispo, Bazoer, Fonville; J.Bacuna, Comencia, L.Bacuna, Chong; Locadia, Hansen.

Subs: Bodak, Doornbusch, Sambo, Gaari, Van Eijma, Brenet, Roemeratoe, Martha, Felida, Antonisse, Noslin, Margaritha, Kuwas, Kastaneer.

Questo incontro rappresenta una grande opportunità per la Germania di dimostrare la propria forza, mentre Curacao è pronta a fare la storia. Con giocatori come Kimmich e Sane in campo, l’aspettativa è che la Germania possa dominare la partita, ma Curacao non è da sottovalutare e potrebbe sorprendere.

Il Mondiale è un evento che genera sempre grandi emozioni, e i tifosi possono aspettarsi una partita avvincente. Sarà interessante osservare come Nagelsmann gestirà questo incontro e quali strategie adotterà per assicurarsi un avvio vittorioso. Le sfide tra squadre di diversa caratura possono portare a risultati inaspettati.

I fan tedeschi sono in attesa con grande entusiasmo e supporto, sperando in un avvio trionfale del loro team. Anche il pubblico di Curacao avrà i suoi motivi per festeggiare, con l’occasione unica di vedere la propria squadra in uno degli eventi sportivi più seguiti a livello globale.

Fonti ufficiali: FIFA, UEFA

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