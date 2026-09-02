Gazzetta dello Sport: «Napoli, tegola McTominay: stop di quaranta giorni. Salta Inter e Arsenal»

Ci mancava soltanto l’aritmia. Il Napoli perde Scott McTominay in un momento già delicato, subito dopo la sconfitta casalinga contro il Como e alla vigilia delle sfide con Inter e Arsenal. Il problema fortunatamente non viene descritto come grave, ma dal punto di vista sportivo rappresenta una tegola pesante per Massimiliano Allegri. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni dello scozzese e sui tempi necessari per rivederlo in campo.

McTominay dovrà sottoporsi a un intervento mininvasivo e resterà fermo per circa quaranta giorni. Il Napoli prevede di riaverlo dopo la prossima sosta per le nazionali.

McTominay salta Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina

Lo stop costringerà il centrocampista a saltare appuntamenti particolarmente importanti. Come ricostruisce Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, McTominay non ci sarà sabato contro l’Inter e sarà assente anche all’esordio in Champions League contro l’Arsenal.

Lo scozzese salterà inoltre la partita del Maradona con il Bologna e la successiva trasferta di Firenze.

Il possibile ritorno è collocato dopo la sosta delle nazionali, tra la gara di Firenze del 20 settembre e quella casalinga contro il Frosinone nel weekend del 10 ottobre.

Il comunicato del Napoli sull’aritmia

Le difficoltà fisiche di McTominay erano già note, ma fino a questo momento l’attenzione era concentrata soprattutto sulle vesciche che lo avevano condizionato durante la preparazione.

Già nel ritiro lo scozzese aveva avuto problemi ad allenarsi con continuità e spesso era stato visto togliersi gli scarpini. Una situazione verificatasi anche a Genova alla prima giornata.

Dopo il Como, Allegri aveva spiegato: «Scott ha avuto dei problemi di vesciche, si allena a ranghi ridotti, speriamo di averlo nelle migliori condizioni possibili».

Poi è arrivato il comunicato del club riportato dalla Gazzetta dello Sport: «In seguito all’insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali».

McTominay e l’ablazione PFA

Vincenzo D’Angelo spiega che l’intervento utilizza energia non termica per trattare in maniera mirata l’aritmia.

Attraverso impulsi elettrici vengono eliminate le cellule anomale responsabili dei battiti cardiaci irregolari, senza danneggiare le strutture circostanti.

Una situazione che ha inevitabilmente creato apprensione nell’ambiente azzurro, ma lo stesso McTominay ha immediatamente cercato di tranquillizzare tutti.

Scott rassicura Napoli: «Non ci metterò molto»

Il centrocampista ha pubblicato sui social una foto con il pallone tra le mani accompagnata da un messaggio molto chiaro: «Ci vediamo presto Napoli. Non ci metterò molto tempo».

Il post, racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, ha raccolto circa 200mila like e oltre 16mila commenti. Il Napoli ha risposto con le emoji del muscolo e del cuore, così come numerosi compagni di squadra.

Per gli azzurri l’assenza pesa anche per l’importanza acquisita dallo scozzese all’interno dello spogliatoio, dove è considerato un punto di riferimento per la sua leadership.

Lo stop per risolvere anche il problema delle vesciche

Il periodo lontano dal campo potrebbe consentire a McTominay di affrontare contemporaneamente il problema delle vesciche.

La Gazzetta dello Sport racconta che il centrocampista utilizza scarpe modificate con un’apertura nella zona posteriore del tallone e dei cerotti attorno al foro. Anche in questo caso potrebbe rendersi necessario intervenire per eliminare definitivamente il fastidio.

I tempi indicati per questo tipo di intervento sono di 7-10 giorni e potrebbero quindi sovrapporsi al periodo di recupero previsto dopo l’ablazione.

Allegri deve trovare una soluzione

Per McTominay è stata un’estate particolarmente complicata. Le condizioni fisiche non gli hanno permesso di esprimersi ai propri livelli e adesso arriverà uno stop proprio alla vigilia di uno dei momenti più delicati della stagione.

Non potrà aiutare il Napoli contro l’Inter in un Meazza dove, ricorda Vincenzo D’Angelo, era stato protagonista nelle due stagioni precedenti.

Ora il problema passa ad Allegri: senza McTominay e con Inter e Arsenal immediatamente davanti, il tecnico dovrà trovare una nuova soluzione per il centrocampo del Napoli.