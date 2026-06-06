Gazzetta dello Sport: “De Laurentiis tra Allegri, Champions e mercato: ‘Scudetto ed Europa? Voglio entrambi'”

Il Napoli del futuro è già iniziato, anche se manca ancora l’ufficialità dell’arrivo di Massimiliano Allegri. Nella tradizionale presentazione dei ritiri estivi, Aurelio De Laurentiis ha affrontato numerosi temi legati alla nuova stagione, alternando ambizioni sportive, considerazioni sul mercato e riflessioni sul futuro infrastrutturale del club. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il presidente azzurro ha trasformato ancora una volta l’appuntamento istituzionale in un lungo viaggio tra programmi, provocazioni e obiettivi.

Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis ha confermato indirettamente la scelta di Allegri come successore di Antonio Conte, senza però poter procedere all’annuncio ufficiale per ragioni regolamentari. Il presidente ha spiegato che il club rispetterà i tempi previsti dalle norme federali prima di formalizzare il nuovo corso tecnico.

Tra i passaggi più significativi riportati da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport emerge la visione ambiziosa del patron azzurro. Alla domanda se preferirebbe puntare allo scudetto o a un grande percorso in Champions League, De Laurentiis ha risposto senza esitazioni che le due strade non si escludono affatto. L’obiettivo del Napoli sarà essere competitivo su entrambi i fronti, mettendo a disposizione dell’allenatore una rosa ampia e attrezzata.

Nel corso dell’incontro raccontato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il presidente ha anche commentato le recenti dichiarazioni di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Le parole dei due nazionali belgi non sono passate inosservate, ma De Laurentiis ha scelto una linea morbida, rimandando ogni valutazione definitiva al lavoro sul campo e al giudizio del nuovo allenatore.

Il messaggio lanciato dal numero uno azzurro è stato comunque molto chiaro. Come sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, nessun giocatore verrà trattenuto contro la propria volontà. Qualora qualcuno desiderasse lasciare Napoli, il club sarebbe pronto a prenderne atto e a individuare nuove soluzioni sul mercato.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle infrastrutture. Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come De Laurentiis sia tornato a esprimere forti perplessità sulle condizioni dello stadio Maradona, ribadendo la necessità di affrontare in maniera strutturale il tema degli impianti sportivi. Per il presidente si tratta della priorità assoluta del prossimo quinquennio.

Nel suo intervento, il patron azzurro ha inoltre rilanciato la filosofia gestionale che ha caratterizzato gran parte della sua esperienza alla guida del Napoli. Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport riporta infatti la convinzione di De Laurentiis secondo cui il modello virtuoso del calcio moderno debba prevedere la capacità di acquistare, valorizzare e successivamente rivendere calciatori, garantendo così sostenibilità economica e competitività sportiva.

Non sono mancate nemmeno alcune frecciate al sistema calcistico italiano e agli organismi che governano il gioco. De Laurentiis ha espresso il proprio punto di vista sulle regole disciplinari e sulla necessità di introdurre cambiamenti significativi in diversi aspetti della gestione del calcio professionistico.

Tra ambizioni europee, mercato e progetti infrastrutturali, il messaggio conclusivo appare chiaro. Il Napoli vuole continuare a crescere e a restare stabilmente ai vertici del calcio italiano. E con Allegri ormai pronto a raccogliere l’eredità di Conte, il nuovo ciclo è già partito.