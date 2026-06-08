Gasperini ferma Mancini: “Non partirà, rimarrà con noi fino al 2026-27”.

Gian Piero Gasperini rassicura i tifosi: Gianluca Mancini resta alla Roma

LECCE, ITALIA – 6 GENNAIO: Il tecnico dell’AS Roma, Gian Piero Gasperini, osserva prima della partita di Serie A tra US Lecce e AS Roma presso lo Stadio Via del Mare il 6 gennaio 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Gian Piero Gasperini ha smentito le voci riguardanti una possibile cessione di Gianluca Mancini all’Inter: “Gli ho già detto, non andrà da nessuna parte, e lui vuole rimanere”. Le dichiarazioni del tecnico sono arrivate in un contesto di crescente preoccupazione tra i tifosi, che si sono visti circondare da speculazioni sulla partenza del difensore.

Negli ultimi giorni, diversi media, tra cui Sky Sport Italia, hanno riportato che l’Inter sarebbe interessata a Mancini per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Il giocatore, che ha 30 anni e un contratto in scadenza nel giugno 2027, potrebbe lasciare Roma a costo zero se non venisse trovata un’intesa su un nuovo accordo.

Gian Piero Gasperini sostiene la permanenza di Mancini e affronta la questione finanziaria

Gasperini ha parlato durante un evento a Bergamo, sottolineando la sua determinazione a mantenere sua la rosa. “Inter può fare ciò che vuole, ma il fatto è che il giocatore desidera rimanere”, ha affermato con convinzione. Questo forte attaccamento alla squadra è incoraggiante per i sostenitori della Roma, che desiderano vedere il proprio club mantenere i suoi migliori talenti.

Tuttavia, non mancano le sfide. Gasperini è a conoscenza delle necessità finanziarie della società, che dovrà effettuare alcune cessioni entro il 30 giugno per garantire la stabilità economica. “Ciò che tutti vogliono è continuare insieme. Mi piacerebbe mantenere tutti i miei giocatori, ma ci sono requisiti di equilibrio finanziario”, ha spiegato, accentuando l’importanza di tenere i giocatori più promettenti.

Un altro calciatore chiave per il futuro della Roma è Paulo Dybala, il cui contratto scade il 30 giugno. Nonostante i rumor, Dybala sembra intenzionato a rinnovare, anche accettando un significativo taglio dello stipendio, il che è un segno positivo per i tifosi. La volontà di Dybala di sacrificarsi per il bene della squadra parla volumes sulla sua dedizione e sul desiderio di costruire un progetto vincente.

Il futuro della Roma: tra nuove acquisizioni e mantenimento della squadra attuale

La Roma è fortemente accostata a nuovi innesti, tra cui il talentuoso esterno del Marsiglia, Mason Greenwood. Quando Gasperini è stato interpellato riguardo a potenziali nuovi arrivi, ha risposto: “Non voglio parlare di giocatori che non fanno parte della mia rosa”. Questa linea di pensiero mostra l’attenzione del tecnico sul rafforzamento dell’attuale squadre, piuttosto che sulla semplice aggiunta di nuovi nomi.

Il tecnico ha anche affermato: “La nostra ambizione è costruire una squadra migliore di quella attuale, ma la cosa fondamentale è mantenere il gruppo che ha lottato fino all’ultimo minuto di questa stagione”. La stabilità è cruciale, e il mantenimento di un nucleo solido è fondamentale per affrontare le sfide future in Serie A e nelle competizioni europee.

Da un punto di vista strategico, avere un gruppo affiatato può fare la differenza in partite decisive e tornei importanti, e Gasperini sembra impegnato a creare un ambiente di lavoro positivo e coeso per il bene della squadra e dei suoi supporters.

Con il mercato estivo alle porte e sfide importanti in vista, i prossimi mesi saranno cruciali per la Roma e i suoi dirigenti. Mantenere i talenti come Mancini e Dybala sarà essenziale per proseguire il progetto di crescita a lungo termine. Il supporto dei tifosi sarà fondamentale, ma il futuro del club dipenderà anche dalle decisioni strategiche prese dalla dirigenza e dallo staff tecnico.

Fonti: [Sky Sport Italia](https://www.skysport.it), [Getty Images](https://www.gettyimages.it)

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