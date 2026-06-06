Gara di nuoto da Capri a Torre del Greco: un’esperienza tra mare e Vesuvio.

La Gara di Nuoto Capri – Torre del Greco Ritorna nel Golfo di Napoli

Il 13 giugno segna il ritorno della tanto attesa Capri – Torre del Greco, un’emozionante gara di nuoto in acque libere che si svolge nel magnifico Golfo di Napoli, ai piedi del Vesuvio. Questa competizione rappresenta un’occasione unica per atleti e appassionati di vivere un’esperienza sportiva in uno dei contesti più affascinanti d’Italia.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, la gara si preannuncia ancora più emozionante. La partenza avverrà presso il Le Ondine Beach Club di Capri, mentre l’arrivo sarà all’iconico Lido Miramare di via Litoranea a Torre del Greco. Questo evento è parte integrante delle quattro prove open necessarie per qualificarsi alla 61esima edizione della storica Capri – Napoli, maratona organizzata dalla società Eventualmente Eventi & Comunicazione e dall’Eventualmente Aquatics, fondata da Luciano Cotena.

Un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella e dalla consigliera Valentina Ascione, che ha lavorato duramente per riportare questa manifestazione in città. L’evento non sarà solo una gara, ma una vera e propria celebrazione delle attività sportive legate al mare, creando così un’atmosfera festosa per la comunità.

Un Programma Ricco di Attività e Competizioni

In attesa dell’arrivo dei 25 atleti partecipanti, la gara prevede anche un entusiasmante torneo di beach-waterpolo, che si svolgerà nelle acque antistanti il Lido Miramare. A contendersi il trofeo “Città di Torre del Greco” saranno le rappresentative dei celebri circoli napoletani Posillipo e Canottieri. Questo tornei di pallanuoto rappresentano un’ulteriore opportunità per vivacizzare la competizione e attrarre l’interesse del pubblico presente.

Massimiliano Rosolino, ex campione olimpico, sarà il testimonial dell’evento. Durante la presentazione, tenutasi il 5 giugno, ha condiviso con gli ospiti tematiche legate alla gara e ha “battezzato” simbolicamente la competizione. È stata anche l’occasione per svelare la nuova edizione del libro “I giganti del mare”, scritto da Franco Esposito e Marco Lobasso, che celebra le sessanta edizioni della Capri-Napoli.

La competizione di sabato vedrà nuotatori provenienti da otto nazioni, compresi molti atleti italiani, argentini, francesi, ungheresi, maltesi, turchi, britannici e statunitensi. Saranno ben 25 i nuotatori pronti a sfidarsi tra le onde che dividono Capri da Torre del Greco.

Un Evento Internazionale con Partecipazione di Atleti di Spicco

Nella gara “Solo” degli uomini, i partecipanti saranno tutti italiani, mentre la competizione tra le donne vedrà il confronto tra atlete statunitensi e turche, creando un’atmosfera di sfida intensa. Le staffette sono quattro e si distingue per la presenza di Claudio Plit, un veterano delle acque libere. L’atleta argentino ha un palmares impressionante, avendo vinto la Capri-Napoli per ben quattro volte (1979, 1980, 1981 e 1986) e mantenendo il record di partecipazione con 23 edizioni totali, tra competizioni individuali e staffette.

Il 13 giugno non si limiterà a una semplice competizione sportiva, ma rappresenterà un’ottima opportunità per riunire atleti, appassionati e famiglie in un ambiente festivo. La bellezza dei luoghi e l’adrenalina delle gare promettono di rendere l’evento indimenticabile.

Per ulteriori informazioni sulla Capri – Torre del Greco e per restare aggiornati riguardo all’evento, si incoraggia a visitare i siti ufficiali delle organizzazioni coinvolte e a seguirne gli aggiornamenti. La manifestazione rappresenta una grande opportunità non solo per i partecipanti ma anche per gli spettatori che vogliono assistere a uno spettacolo sportivo di alto livello immersi in uno scenario da sogno.

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