Finanziamenti da 10 milioni per i comuni della Campania uniti nel turismo.

Il Nuovo Piano Turistico della Regione Campania

La Regione Campania si prepara ad un’importante rivoluzione nel settore turistico. Il progetto annunciato dall’assessore al Turismo, Vincenzo Maraio, segna la fine di un’era caratterizzata da micro-finanziamenti disordinati e rivalità tra comuni. In programma c’è un bando pubblico di oltre 10 milioni di euro, destinato a finanziare la creazione di percorsi turistici, culturali, naturalistici ed enogastronomici.

Questa iniziativa, intitolata “Le stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027”, introduce un’importante novità: i fondi, fino a 200mila euro per progetto, verranno assegnati solo a reti di enti locali capaci di lavorare in sinergia. L’obiettivo è promuovere collaborazioni tra comuni, abbandonando le logiche di competizione campanilistica.

Una Strategia di Sistema per il Turismo

Il bando rappresenta una significativa evoluzione nella gestione delle risorse turistiche, orientata alla valorizzazione coordinata dei territori. “Dobbiamo superare la frammentazione degli investimenti”, ha dichiarato Maraio, sottolineando la necessità di concentrare fondi e sforzi per costruire un’offerta turistica solida e sostenibile.

La nuova linea strategica si propone di spostare l’attenzione dal localismo verso l’internazionalizzazione e la destagionalizzazione del turismo. Questi due aspetti sono storicamente problematici per il comparto turistico campano. La Regione intende rafforzare l’economia locale, mettendo in rete cultura, artigianato e gastronomia, tutto attraverso la creazione di una cabina di regia condivisa.

Dietro a questa iniziativa c’è un dialogo riflessivo e produttivo tra la Regione e le autonomie locali. Francesco Morra, presidente dell’Anci Campania, ha confermato che il bando rappresenta una notizia tanto attesa dai comuni dell’area. “Ci sono state preoccupazioni nelle scorse settimane”, ha dichiarato Morra. “Oggi, invece, assistiamo a un provvedimento che offre nuove certezze e permette agli enti locali di reperire risorse fondamentali”.

I sindaci si erano detti allarmati per il rischio di perdita di fondi vitali per le comunità locali, ma il nuovo approccio del bando sembra risolvere queste angosce, fungendo da ancoraggio per l’entroterra e per le aree storicamente isolate.

Obiettivi Specifici del Bando

Valorizzazione delle Aree Interne: Fondi mirati per le comunità montane e territori con un patrimonio culturale significativo. Aggregazione Obbligatoria: Superamento dei localismi per attraverso progetti condivisi tra enti locali. Integrazione delle Filiere: Collaborazione attiva tra comunità, associazioni e operatori economici del territorio.

Requisiti e Modalità di Accesso al Bando

Il bando presente requisiti specifici: i Comuni non capoluoghi dovranno presentare domanda in forma associata, individuando un ente capofila responsabile della proposta progettuale.

Nota Importante per i Comuni

Le domande dovranno essere presentate attraverso una procedura completamente digitalizzata, gestita dalla Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo della Regione Campania. L’apertura dei termini è fissata per le ore 10:00 del 16 giugno 2026, mentre la chiusura sarà alle 15:00 del 1 luglio 2026. Oltre a compilare la documentazione necessaria, i comuni interessati dovranno inviare tutto esclusivamente online sulla piattaforma dedicata della Regione.

Il Ruolo dei Sindaci nel Processo

I quindici giorni a disposizione per la presentazione delle domande rappresentano una sfida cruciale per i sindaci del territorio. La loro capacità di superare le storiche divisioni identitarie e di collaborare per firmare accordi di programma competitivi a livello europeo sarà un test fondamentale per il futuro del turismo in Campania.

In lavori in sinergia, si potrà eventualmente realizzare una proposta che non solo migliora il turismo locale, ma stabilisce legami culturali e commerciali più forti tra i vari municipi. Questo approccio rappresenta una grande opportunità per il rilancio dell’immagine turistica della Campania a livello nazionale e internazionale.

Per ulteriori informazioni e per seguire gli sviluppi di questo importante bando, puoi visitare il sito ufficiale della Regione Campania.

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