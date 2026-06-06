Eventi estivi a Napoli: visite guidate gratuite per bambini a giugno e luglio.

Scopri Napoli attraverso gli occhi dei più giovani con il programma “Giro Giro Napoli – La città raccontata ai bambini”. Questo progetto, promosso dal Comune di Napoli e curato da Le Nuvole Scpa, offre esperienze educative ed entusiasmanti ai piccoli cittadini. Attraverso percorsi guidati, laboratori interattivi e una novità di quest’anno, l’esperienza teatrale, i bambini dai 6 ai 10 anni possono esplorare la città in modo originale e coinvolgente.

Giro Giro Napoli: Un viaggio nella cultura per i bambini

È arrivata la terza edizione del programma “Giro Giro Napoli”, che promette un mese di attività emozionanti. Ogni sabato, dal 6 giugno al 4 luglio, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno i piccoli esploratori per una serie di eventi gratuiti e stimolanti. I percorsi sono pensati per avvicinare i bambini alla storia di Napoli, spaziando dall’età greco-romana fino all’800, e per scoprire il patrimonio artistico della città. Con laboratori di arte, architettura e design, i bambini avranno l’opportunità di esplorare la storia e la cultura in modo pratico e coinvolgente.

Il programma di quest’edizione si arricchisce di nuove esperienze grazie all’introduzione del teatro come mezzo di narrazione. I piccoli partecipanti potranno, dunque, assistere a spettacoli che raccontano storie legate alla città, trasformando l’apprendimento in un’avventura appassionante. Questa iniziativa si integra perfettamente ai percorsi guidati, dove i bambini possono osservare e interagire direttamente con la storia che li circonda.

Calendario degli appuntamenti di Giro Giro Napoli

Ecco il calendario completo delle attività, suddiviso in due turni (alle 10:30 e alle 12:00), eccetto dove diversamente indicato:

Sabato 6 giugno:

Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II – Real Museo Mineralogico (con laboratorio)

Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II – Museo di Antropologia (con laboratorio)

Palazzo Reale di Napoli

Museo della Ceramica Duca di Martina – Villa Floridiana

Sabato 13 giugno:

Museo dello Scudillo – Ore 10:30 (turno unico) per bambini dagli 8 anni in su

Jago Museum

Certosa e Museo di San Martino

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli

Sabato 20 giugno:

Fondazione Morra Greco (con laboratorio)

La Santissima Community Hub (con laboratorio)

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi

Sabato 27 giugno:

Società dei Naturalisti in Napoli (con laboratorio “Il Teatro della Natura”)

MOArt – Museo Orafo e Artigianato

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Napoli nel tempo: la Napoli Greco-Romana (percorso itinerante con partenza dal Belvedere del Monte Echia)

Sabato 4 luglio:

Castel Nuovo

Palazzo Reale di Napoli

ilCartastorie – Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli

Pio Monte della Misericordia – Due turni speciali: ore 10:30 e ore 15:30

Partecipazione e prenotazioni

Le attività di “Giro Giro Napoli” sono aperte ai bambini dai 6 anni in su, accompagnati da un adulto. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti disponibili. Gli interessati possono prenotare inviando un’email a girogironapoli@lenuvole.com, specificando l’età dei partecipanti.

Per ulteriori informazioni sulla rassegna, puoi visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli e quello di Le Nuvole Scpa, che offrono dettagli utili su tutte le attività e gli eventi in programma per i più piccoli.

Fonti ufficiali:

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