Donna Vekic rivela 5 campionesse Slam che vorrebbe vedere tornare nel tennis

Donna Vekic Dreaming of Comebacks in Tennis

In una recente intervista, la tennista croata Donna Vekic ha rivelato le sue aspettative riguardo a potenziali ritorni di campioni del Grande Slam, questo mentre è in corsa per il titolo nel torneo Queen’s Club Championships. Vekic ha avuto l’opportunità di brillare sotto i riflettori, proprio mentre la leggenda Serena Williams tornava in campo, vincendo il suo primo match dopo quasi quattro anni in compagnia di Victoria Mboko nel doppio.

Vekic, dopo un avvio difficile, è riuscita a ottenere una seconda chance come “lucky loser” dopo non essere riuscita a superare le qualificazioni. Ha approfittato di questa opportunità, accumulando quattro vittorie consecutive fino a guadagnarsi un posto in finale. Nel post-partita, le è stato chiesto quali altri grandi nomi del tennis femminile vorrebbe vedere tornare in azione.

Nel suo discorso, Vekic ha citato Sloane Stephens, un’altra ex campionessa Slam che ha iniziato un proprio percorso di ritorno. Dopo una pausa dall’agosto dello scorso anno, Stephens è tornata a competere al Miami Open a marzo, segnando il suo rientro nel circuito. La tennista ha ripreso a giocare anche nella Charleston Open, dove ha disputato il suo primo incontro di singolare dal 2018 e ha anche partecipato a Wimbledon per la prima volta dal 2017.

Le Scelte di Vekic per i Ritorni nel Tennis

Durante la conferenza stampa dopo la vittoria su Katie Boulter, Vekic ha espresso il desiderio di vedere tornare in campo non solo Sloane Stephens, ma anche altre leggende del tennis come Chris Evert e Pam Shriver. Vekic ha un legame particolare con Chris Evert, avendo trascorso del tempo alla sua accademia durante la sua adolescenza. La sua esperienza con Evert ha ispirato Vekic, che ha riferito: “Sarebbe fantastico vedere Chrissie tornare. È stata sempre una sorta di mentore per me.”

Inoltre, ha menzionato Pam Shriver, che l’ha assistita durante il suo cammino verso le semifinali a Wimbledon nel 2024. “Vorrei molto rivedere Pam Shriver in campo,” ha aggiunto sorridendo. Shriver, che detiene 22 titoli di Grand Slam in doppio, è una figura altamente rispettata nel tennis. Quando le è stato chiesto se sarebbe interessata a giocare di nuovo con lei, Vekic ha risposto con umorismo, dicendo: “Certo che lo farei, ma non credo che lei voglia farlo.”

Il Futuro di Donna Vekic nel Tennis

Dopo il suo impressionante percorso nel Queen’s Club, dove ha raggiunto la finale, la classifica di Vekic è destinata a migliorare significativamente. La tennista croata, che ha già raggiunto un posto tra le prime 20 del ranking, ha iniziato il torneo con una posizione al di fuori della top 70, ma dulcis in fundo, la sua competizione l’ha portata a proiettarsi verso il numero 44. Se riuscisse a superare Emma Raducanu in finale, potrebbe addirittura salire fino al numero 32. Raggiungere tale posizione sarebbe cruciale per la sua partecipazione al Wimbledon come testa di serie.

La scalata di Vekic nel ranking è una chiara testimonianza del suo talento e della sua determinazione, particolarmente in un anno difficile. Con prestazioni come quella mostrata al Queen’s, le speranze per un significativo ritorno al vertice del tennis mondiale sono più che fondate.

Per rimanere aggiornati sulle prossime gare di Vekic e seguirne il percorso, gli appassionati possono consultare le fonti ufficiali come WTA Tennis e altri media sportivi.

In un momento in cui il tennis femminile sta vivendo un’evoluzione con il ritorno di giocatrici iconiche, la voce di Vekic è una riflessione delle aspirazioni di molti nel circuito. Guardando il progresso della carriera di Vekic, il suo potenziale per il futuro è luminoso e la comunità tennistica la segue con attenzione.

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