Date dei derby in Serie A 26-27: Milan, Juventus, Roma e Lazio svelano le sfide.

FIRENZE, ITALIA – 22 NOVEMBRE: Una vista generale all’interno dello stadio Artemio Franchi durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Juventus FC, tenutasi il 22 novembre 2025 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il Calendario della Serie A 2026/27

Con l’avvicinarsi della nuova stagione calcistica, i tifosi di calcio in Italia possono finalmente conoscere le date dei match più attesi della Serie A. Il campionato 2026/27 promette di essere ricco di emozioni e sfide avvincenti, con i derby storici che catturano l’attenzione di milioni di appassionati. Per rimanere aggiornati su ogni sviluppo, potete seguire il nostro Live Blog dedicato.

Momenti Clou dei Derby

Di seguito sono elencate le date chiave dei derby per la stagione in arrivo, eventi che rappresentano il culmine dell’intensità e della rivalità calcistica in Italia.

Derby della Madonnina: Milan vs Inter

Il primo derby di Milano, noto come “Derby della Madonnina”, si giocherà nella decima giornata del campionato, il 1 novembre 2026, con il Milan che giocherà in casa. La partita di ritorno si disputerà nella ventiquattresima giornata, il 14 febbraio 2027, in un’atmosfera sicuramente elettrizzante.

Derby d’Italia: Juventus vs Inter

Il “Derby d’Italia” vedrà l’Inter affrontare la Juventus nella diciannovesima giornata, il 10 gennaio 2027. La partita di ritorno sarà al Allianz Stadium nella trentaseiesima giornata, il 16 maggio 2027, un finale di stagione che potrebbe rivelarsi decisivo per entrambe le squadre.

Derby della Capitale: Roma vs Lazio

Il “Derby della Capitale” avrà la sua prima edizione il 13 dicembre 2026, quando la Lazio ospiterà la Roma nella quindicesima giornata. Il ritorno si terrà nella trentaduesima giornata, il 18 aprile 2027, garantendo uno scontro imperdibile per i tifosi della capitale.

Derby della Mole: Torino vs Juventus

Nel “Derby della Mole”, il Torino ospiterà la Juventus alla diciottesima giornata, il 6 gennaio 2027. La partita di ritorno avrà luogo nella trentesima giornata, il 4 aprile 2027, promettendo emozioni e sorprese tra le due squadre cittadine.

Derby del Sole: Napoli vs Roma

Infine, il “Derby del Sole” vedrà il Napoli impegnato contro la Roma il 25 ottobre 2026, nella ottava giornata. Il match di ritorno si disputerà a Roma, il 2 maggio 2027, in quello che si preannuncia come un match avvincente e ricco di significato.

Ogni partita è programmata ma soggetta a modifiche, in particolare per le ragioni di programmazione delle trasmissioni. I dettagli sugli orari di inizio saranno confermati dalla Lega Serie A più vicino a ciascun turno di gioco, quindi resta sintonizzato per tutte le ultime novità.

Il calcio italiano si prepara a un’altra avvincente stagione, con tifosi pronti a riempire stadi e a sostenere le loro squadre del cuore. Non perdere neanche un momento delle emozioni che la Serie A ha da offrire: segui le tue squadre, partecipa ai dibattiti e immergiti in tutto ciò che il campionato ha in serbo.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, visita i siti ufficiali della Lega Serie A e dei club coinvolti, dove troverai tutte le informazioni necessarie per seguire il tuo team preferito e i match di questa intensa stagione calcistica.

Fonti: Lega Serie A, AC Milan, FC Internazionale Milano, Juventus FC.

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