20 Agosto 2026

Corsa alla presidenza Aia, Francesco Massini annuncia la squadra: “Visione comune, coerenza e appartenenza”

redazione 20 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver ufficializzato la sua candidatura alla presidenza Aia, Francesco Massini – attuale vice presidente vicario dell’Assoarbitri – annuncia anche la squadra che, in caso di vittoria alle elezioni del 10 ottobre, lo accompagnerà alla guida dell’associazione: Michele Affinito come vicepresidente vicario, Francesco Carrieri come vicepresidente. Poi, come componenti delle macroregioni, Marinella Caissutti e Calogero Castellino (Nord), Valentina Finzi e Paolo Perrone (Centro), Valentina Garoffolo e Marcello Terzo (Sud).

“Quello che accomuna questo gruppo non è solo la competenza, ma un modo di stare all’interno dell’Associazione fatto di coerenza, di confronto, di senso di appartenenza che viene prima di tutto il resto – ha detto Massini all’Italpress -. Donne e uomini uniti da una visione comune, provenienti da territori diversi e con esperienze plurali, che proprio per questo possono rivolgersi a tutti gli Associati d’Italia, rappresentandone le esigenze”.

-Foto archivio sito aia-figc.it-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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