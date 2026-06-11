Bastoni: nessun trasferimento estivo, “rimarrà sicuramente all’Inter” conferma l’agente.

Alessandro Bastoni Resta all’Inter: Le Parole del Suo Agente

MILANO, ITALIA – 17 MAGGIO 2026: Alessandro Bastoni, difensore dell’FC Internazionale Milano, si è fatto immortalare con i trofei della Coppa Campioni d’Italia e della Coppa Italia dopo la partita di Serie A contro l’Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza. I successi recenti del club hanno reso Bastoni un elemento imprescindibile nella formazione nerazzurra. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

In un periodo caratterizzato da rumors di mercato, il suo agente, Tulio Tinti, ha chiarito la situazione riguardo a un possibile trasferimento. Le ultime voci avevano posizionato Bastoni in orbita FC Barcelona, ma Tinti ha smentito categoricamente ogni ipotesi di partenza: “Resterà sicuramente all’Inter, non c’è mai stato alcun problema”.

Alla fine della stagione 2025-26, in Italia e in Spagna si è parlato molto di un potenziale trasferimento di Bastoni al Barcellona per la stagione 2026-27. Tuttavia, le difficoltà finanziarie che il club catalano sta affrontando hanno cambiato le carte in tavola.

Il Mercato in Difficoltà e le Scelte del Barcellona

Le attuali condizioni finanziarie del Barcellona hanno limitato notevolmente la loro capacità di operare sul mercato. Le discussioni interne hanno messo in evidenza l’urgenza di rafforzare l’attacco, piuttosto che la difesa. Questo ha portato il club a investire in un nuovo attaccante, Anthony Gordon, rendendo improbabile un affare costoso per Bastoni.

L’agente di Bastoni ha affermato che il difensore centrale è soddisfatto della sua situazione attuale all’Inter. “Non siamo andati all’Inter per discutere del trasferimento di Bastoni; è un giocatore dell’Inter a tutti gli effetti e ha un contratto per altri due anni. È felice di indossare la maglia dell’Inter. Non c’è mai stato alcun problema”, ha dichiarato Tinti a Sky Sport Italia dopo un incontro con i dirigenti del club.

Secondo Tinti, un giocatore del calibro di Bastoni attirerà inevitabilmente l’attenzione di club di prestigio come il Barcellona, ma al momento non ci sono possibilità di un trasferimento. “I giocatori come Bastoni suscitano l’interesse di molte squadre, ma lui è contento dove si trova. Non si sa mai nella vita, ma per ora vuole rimanere all’Inter”, ha aggiunto il suo agente.

I Successi Recenti di Bastoni e dell’Inter

MILANO, ITALIA – 3 MAGGIO 2026: Alessandro Bastoni ha festeggiato con la squadra dopo la vittoria del campionato di Serie A contro il Parma Calcio 1913, confermandosi campione d’Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La stagione 2025-26 ha visto Bastoni contribuire in modo significativo ai successi dell’Inter, culminando con la vittoria del doppio trofeo nazionale. Questa prestazione ha aumentato ulteriormente il suo valore, consolidandolo come uno dei migliori difensori della Serie A e un elemento fondamentale della nazionale italiana.

Anche se il mercato dei trasferimenti offre sempre nuove opportunità, la fedeltà e l’impegno di Bastoni verso l’Inter sono chiari. La sua permanenza potrebbe non solo portare stabilità alla squadra, ma anche rafforzare il legame con i tifosi, sempre più entusiasti delle prestazioni di quest’ultimo. “Bastoni è un giocatore dell’Inter e sicuramente rimarrà all’Inter”, è il messaggio chiaro dell’agente.

In un contesto dove il calciomercato è sempre in fermento, la stabilità di un calciatore come Bastoni diventa fondamentale. La sua interazione con la squadra e l’ambiente circostante gioca un ruolo cruciale nelle ambizioni del club per le stagioni future. Con un contratto che lo lega all’Inter per ancora due stagioni, i tifosi possono guardare al futuro con fiducia e ottimismo.

Fonti ufficiali: Sky Sport Italia, FC Internazionale Milano.

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