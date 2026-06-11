Sport gratuito per i ragazzi: scopri il bando e come partecipare facilmente.

La Giunta Regionale della Campania investe nello sport per i giovani

Napoli. La Regione Campania ha deciso di investire nel futuro dei giovani, stanziano 31 milioni di euro per le attività sportive. Questo impegno sottolinea il valore dello sport come diritto fondamentale, un presidio educativo e uno strumento cruciale di inclusione sociale. La misura è apparente nel finanziamento dei voucher sportivi, destinati ai minori, per la stagione 2026/2027, permettendo così ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni di accedere gratuitamente alle attività sportive.

Un’opportunità per tutte le famiglie

Il sostegno economico è un passo fondamentale per garantire che l’attività sportiva non dipenda dalle possibilità finanziarie delle famiglie. Questo progetto è volto a promuovere l’inclusione e il benessere sociale, attraverso l’attività sportiva accessibile a tutti. L’Arus (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport) sarà responsabile della gestione operativa e dell’erogazione dei fondi.

Secondo l’assessora regionale allo Sport, Fiorella Zabatta, l’inclusione sociale rappresenta una delle principali priorità politiche della Giunta. «Attraverso questa misura, vogliamo continuare a sostenere concretamente le famiglie e garantire a un numero crescente di ragazze e ragazzi di praticare sport, indipendentemente dalla loro condizione economica. Lo sport è uno strumento educativo straordinario che favorisce la crescita personale e il benessere», ha dichiarato Zabatta.

L’investimento della Regione Campania mira a incidere positivamente sia sul tessuto sociale dei comuni sia sulla vita quotidiana delle famiglie. «Non possiamo permettere che le disuguaglianze economiche limitino le opportunità per i giovani. Lo sport è fondamentale per la socializzazione e il progresso individuale», ha aggiunto Zabatta, sottolineando l’importanza di costruire comunità più forti e coese.

La misura non solo faciliterà l’accesso allo sport, ma rappresenta anche un’opportunità concreta per le famiglie che non avrebbero altrimenti la possibilità di garantire questa esperienza ai propri figli. Il valore formativo della pratica sportiva è innegabile e, attraverso questa iniziativa, si auspica di rimettere lo sport al centro della crescita dei giovani.

Prossimi passi: il bando ufficiale

I processi amministrativi sono già in corso e, nei prossimi giorni, dopo l’approvazione della delibera di giunta, verrà pubblicato il bando ufficiale. Questo documento, facilmente consultabile sia sul portale della Regione Campania che sul sito dell’Arus, definirà in modo dettagliato i requisiti di accesso e le modalità operative per la presentazione delle domande.

Il bando stabilirà i requisiti di reddito, legati tipicamente all’ISEE familiare, e fornirà l’elenco delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche presso cui sarà possibile utilizzare i voucher. In questo modo, le famiglie campane avranno accesso a informazioni chiare e dettagliate su come partecipare al programma e beneficiare di questa importante iniziativa.

In sintesi, l’investimento della Regione Campania segnala un forte impegno verso le politiche giovanili e la promozione della salute e del benessere sociale. La creazione di un ambiente di opportunità per i giovani non solo promuove stili di vita sani, ma è anche essenziale per la costruzione di comunità più solidali e inclusive. Con questo progetto, la Regione intende offrire a migliaia di ragazze e ragazzi la possibilità di scoprire il mondo dello sport, un’esperienza che può trasformare le loro vite e le loro comunità.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni, consultare il sito ufficiale della Regione Campania e il portale dell’Arus.

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