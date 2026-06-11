Eventi indimenticabili a Napoli: Luna park, concerti e cinema nel magico estate partenopeo.

Rassegna “Le voci di sopra” al Vomero: un’estate di eventi nei musei di Napoli

Dal 19 giugno al 4 ottobre 2026, la rassegna “Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei Nazionali del Vomero” darà vita a un’estate indimenticabile, animando il nuovo polo museale di Napoli composto da Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino e Villa Floridiana.

Il titolo dell’evento, ispirato alla celebre commedia di Edoardo De Filippo, promette un’esperienza ricca di suoni, musica, voci e panorami mozzafiato. Questi tre luoghi emblematici, ognuno con la propria storia e bellezza, offrono un programma artistico variegato, che va dalla commedia alla musica, dalla poesia al cinema, assicurando così un approccio multidisciplinare e coinvolgente.

La rassegna è stata presentata dalla direttrice dei Musei del Vomero, Almerinda Padricelli, insieme a Claudia Borrelli (Castel Sant’Elmo), Brunella Velardi (Certosa di San Martino) e Amalia Bizzarro (Villa Floridiana). Insieme, queste esperte del settore hanno pensato a una serie di eventi che coinvolgeranno la comunità, valorizzando la cultura e l’arte.

Castel Sant’Elmo: un programma musicale dedicato

A partire dal 19 giugno, Castel Sant’Elmo ospiterà l’Aura Fest, una rassegna musicale interamente al femminile che vede protagoniste giovani artiste nazionali e locali. Ogni venerdì sera, Piazza d’Armi si trasformerà in un palcoscenico all’aperto, offrendo concerti che esplorano temi attuali, dalle anomalie sociali alle discrepanze della vita quotidiana. L’obiettivo è creare un’atmosfera di leggerezza e eleganza attraverso la musica.

Per il sabato sera, dal 20 giugno al 18 luglio, è in programma King of Comedy, un appuntamento imperdibile con la stand-up comedy che vedrà la partecipazione di comici di fama nazionale ed emergenti. La direzione artistica è a cura di Vincenzo Comunale, una delle voci più in vista nel panorama comico italiano, presente anche durante la serata inaugurale.

Dal 16 luglio fino al 4 ottobre, il Fossato del Castello ospiterà il Pessoa Luna Park, un innovativo progetto di riattivazione culturale che trasformerà spazi urbani poco utilizzati in luoghi di aggregazione e creatività, dedicati principalmente ai giovani. Il progetto prevede autocostruzione, installazioni artistiche interattive e eventi culturali non convenzionali, creando così un vero e proprio parco culturale per la comunità sotto i 35 anni e per le famiglie.

Certosa di San Martino: poesia e musica classica

La Certosa di San Martino, splendido esempio di architettura trecentesca, offrirà un palcoscenico ideale per la musica classica e la poesia. Nei mesi di luglio e settembre si terranno recital pianistici della rassegna Notturni in Certosa, curata da Luca De Lorenzo, con protagonisti cinque musicisti di fama internazionale. Artisti come Roberto Cominati e Giuseppe Andaloro, affiancati da talenti emergenti come Elia Cecino e Sara Amoresano, rappresentano la missione della rassegna: dare visibilità ai nuovi talenti della musica classica.

In aggiunta, la rassegna ospiterà Phoné, un ciclo di incontri sulla poesia contemporanea, che presenterà tre figure fondamentali della poesia italiana: Andrea Zanzotto, Amelia Rosselli e Mario Benedetti. Ogni incontro di questo ciclo prevede una sinergia tra racconto critico e lettura performativa, avvicinando il pubblico alla grandezza della poesia contemporanea e offrendo un percorso di scoperta.

Villa Floridiana: un cineforum all’aperto

Per tutta l’estate, il grande prato di Villa Floridiana ospiterà un suggestivo cineforum all’aperto, intitolato Napoli Contemporanea. Questa rassegna cinematografica, curata da Roberto Recchioni, presenterà dieci film dal 20 luglio al 17 settembre, offrendo una riflessione sul cinema partenopeo degli ultimi 25 anni. Proiettando opere che mettono in luce la bellezza e la complessità di Napoli, il cineforum diventerà un momento di condivisione e celebrazione della cultura locale.

I biglietti per gli eventi sono disponibili per l’acquisto online sul sito ufficiale dei Musei Italiani o direttamente sul posto, rendendo l’accesso a questi eventi semplice e immediato. Non perdere l’opportunità di vivere un’estate ricca di cultura e arte nei luoghi più affascinanti di Napoli!

Per ulteriori informazioni: Musei Nazionali.

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