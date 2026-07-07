Balogun, Trump: “Ho chiesto a Infantino di rivedere la squalifica, non era fallo”.

Trump e la Revoca della Squalifica di Balogun: Le Dichiarazioni di Gianni Infantino

WASHINGTON – In un recente intervento, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato di aver chiesto una revisione della squalifica di Folarin Balogun, giocatore della nazionale statunitense, dopo un episodio controverso avvenuto durante la partita contro la Bosnia. Trump ha parlato direttamente con Gianni Infantino, presidente della FIFA, esprimendo la sua opinione su un intervento arbitrale che considera problematico. Secondo Trump, “quello non era un fallo”, sostenendo che si sia trattato solo di un incidente tra due giocatori in corsa.

Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che “non si possono togliere i migliori giocatori per decisioni discutibili”. La polemica ha sollevato interrogativi sull’integrità delle decisioni arbitrali e sulle procedure della FIFA. In risposta, la FIFA ha dichiarato che “il Comitato d’Appello ha considerato inammissibile il ricorso della Federazione calcistica belga riguardante la squalifica di Balogun”, sottolineando che la federazione belga non era legittimata a contestare una decisione di questo tipo.

In un comunicato ufficiale, la FIFA ha confermato che Balogun potrà partecipare alla partita di stasera contro il Belgio. La dichiarazione ha scatenato reazioni contrastanti, con la UEFA che ha denunciato una mancanza di rispetto per le regole fondamentali del calcio.

La Reazione della UEFA e le Preoccupazioni Sul Gioco Pulito

L’UEFA ha espresso forte disappunto riguardo alla decisione della FIFA di consentire a Balogun di giocare nonostante la sua squalifica. Secondo l’organo di governo del calcio europeo, “la decisione della FIFA supera limiti invalicabili”, indicando che il rispetto delle regole è essenziale per mantenere l’integrità del gioco. La UEFA ha messo in guardia sulle conseguenze che tale decisione potrebbe avere, creando un precedente per altri casi simili nei tornei futuri.

La federazione ha ribadito che le regole del calcio devono essere applicate in modo equo e uniforme, affermando che “la squalifica automatica di una partita in seguito a un cartellino rosso non è soggetta a interpretazione”. Il rispetto delle normative deve essere garantito per preservare la credibilità del calcio. La UEFA ha chiosato dicendo che il calcio è amato in tutto il mondo perché è regolato da norme comuni che garantiscono giustizia e trasparenza.

Le parole di Gianni Infantino, presidente della FIFA, hanno sottolineato l’indipendenza degli organi giudiziari della federazione. Ha spiegato che “le decisioni vengono prese in modo autonomo seguendo il Codice Disciplinare della FIFA”. Questo enfatizza un principio fondamentale del sistema calcistico, che è quello della separazione dei poteri e del rispetto delle istituzioni.

La Preoccupazione della Federazione Belga e il Caso Balogun

La Federazione calcistica belga ha continuato a esprimere sconcerto per la gestione della questione Balogun. In un comunicato ufficiale, ha richiesto formalmente alla FIFA chiarimenti sulla revoca della squalifica e sulle procedure adottate nella loro applicazione. La federazione belga ha lamentato di non aver ricevuto una risposta soddisfacente, affermando che la FIFA ha interpretato la loro richiesta di chiarimenti come un ricorso, che è stato poi dichiarato inammissibile.

Inoltre, la KBVB ha messo in evidenza potenziali incoerenze nei regolamenti FIFA, segnalando che la decisione di sospendere la squalifica di Balogun contraddice il Codice Disciplinare e il regolamento ufficiale del Mondiale 2026. Questi aspetti mettono in discussione l’equità dell’intero torneo.

Il tecnico belga, Rudi Garcia, ha commentato la situazione con una certa ironia, dicendo: “Non sapevo che per la FIFA il 5 luglio fosse il Primo Aprile”. Garcia ha dichiarato che queste controversie non influenzeranno la preparazione della sua squadra per la partita contro gli Stati Uniti. Anche il portiere Thibaut Courtois si è detto sorpreso dalla tempistica della decisione, ma ha esortato la squadra a concentrarsi sull’aspetto sportivo.

La federazione belga ha chiaramente espresso la sua intenzione di difendere l’integrità delle competizioni calcistiche e ha promesso di continuare a lavorare per garantire il rispetto delle regole e la lealtà nel gioco.

– Fonti: FIFA, UEFA, Federazione calcistica belga, dichiarazioni ufficiali.

FONTE ITALPRESS

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