Libero: “Se l’Atalanta vale 500 milioni, De Laurentiis può chiedere 1 miliardo per il Napoli”

La cessione del Napoli è uno dei temi più caldi in questa estate già bollente. Aurelio De Laurentiis ha detto di aver rifiutato in passato una cifra vicina al miliardo di euro. Per tanti quella cifra è veramente troppo alta, ma il quotidiano Libero scrive: “Nessuno si è mai avvicinato al miliardo chiesto da De Laurentiis per cedere il club (l’ultima offerta pare fosse di circa 650 milioni). Una valutazione che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma che è motivata da operazioni che hanno riguardato altre società di serie A“.

Poi aggiunge: “Il Milan dopotutto, è stato valutato addirittura 1,3 miliardi nell’affare di poche settimane fa tra i fondi americani Elliott e Red-Bird, la Roma circa 600 milioni nel 2020 (quando venne acquistata dai Friedkin), mentre un club decisamente più piccolo del Napoli come l’Atalanta, è stato valutato mezzo miliardo. Il Napoli, tra l’altro, può contare su un’eccellente situazione finanziaria, è alla tredicesima stagione consecutiva in competizioni europee (e quest’anno torna in Champions dopo due anni di purgatorio in E-League) e il valore della rosa resta di tutto rispetto“. Nonostante le smentite di rito, la cessione del Napoli resta un argomento molto dibattuto e c’è chi è convinto che l’affare si possa concludere in qualche mese.