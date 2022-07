Alvino: “De Laurentiis non è dell’umore giusto per parlare. Ecco perché Spalletti non va in conferenza”

Carlo Alvino in collegamento da Dimaro commenta il Napoli e le ultime novità di calciomercato a Radio Goal. Secondo Valter De Maggio in questo momento i tifosi hanno ragione ad essere delusi, come conferma anche Alvino che però si riserva di commentare il Napoli a calciomercato terminato. Il giornalista in collegamento dal ritiro del Napoli in Val di Sole fa sapere anche che in questo “momento Aurelio De Laurentiis non è dell’umore giusto per parlare, ecco perché non vuole interagire e non ci ha messo ancora la faccia. Sono abbastanza convinto che il presidente del Napoli parlerà a Castel di Sangro, quando ci sarà il lancio della nuova maglia“.

Secondo Alvino a quel punto “È molto probabile che De Laurentiis si presenterà in conferenza stampa a parlare con i giornalisti. Anche perché magari a Castel di Sangro saranno sistemati anche alcuni colpi di mercato“. Gli azzurri si ritroveranno in Abruzzi dal 23 luglio al 6 agosto, poi ci sarà la partenza del campionato di Serie A il 14 agosto, con il Napoli impegnato a Verona il 15 agosto. Intanto oggi è in programma la conferenza stampa di fine ritiro a Dimaro in cui parlerà solo Cristiano Giuntoli. C’è chi ci vede un malumore del tecnico del Napoli che aveva chiesto la permanenza di Ospina e Koulibaly e non è stato accontentato, ma in generale l’allenatore toscano si aspettava tutt’altro mercato di tutt’altro livello.

Secondo Alvino l’allenatore del Napoli “non parlerà in conferenza stampa perché in questo momento ci si concentra soprattutto sul mercato. Quindi Spalletti ha voluto passare la palla al direttore sportivo“.