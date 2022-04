È il momento di Zanoli: titolare in Atalanta-Napoli

Alessandro Zanoli pronto a giocare titolare in Atalanta-Napoli, Spalletti in conferenza stampa ha fatto capire che è arrivato il suo momento. “Dal secondo allenamento a Dimaro me lo immaginavo giocare una partita importante come quella con l’Atalanta” ha detto Spalletti parlando con i giornalista al Konami Center di Castel Volturno. Quella di Spalletti può essere pre tattica? Ci potrebbe anche stare, dato che all’andata ha scelto Malcuit per giocare con l’Atalanta a causa dell’emergenza in difesa, ma in quel caso Di Lorenzo era schierato come difensore centrale in una linea a tre. Questa volta la difesa del Napoli sarà a quattro e serve un esterno destro basso.

Luciano Spalletti deve fare a meno di sei giocatori: Osimhen, Di Lorenzo, Rrahmani, Petagna, Meret e Ounas. Recuperato e convocato Fabian Ruiz che va verso la panchina con Zielinski titolare. Sta bene anche Anguissa che può giocare. Spalletti in conferenza stampa ha detto che pure Lozano sta molto bene. Inoltre il tecnico ha speso ottime parle su Zanoli che può essere il sostituto di Di Lorenzo. Almeno da quello che ha detto il tecnico, sembra che possa essere proprio lui a giocare da titolare. Tra i convocati del Napoli c’è anche il giovane bomber della Primavera, Ambrosino.