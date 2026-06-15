15 Giugno 2026

Violenza e caos al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare: un’emergenza allarmante.

Anna Gaia Cavallo 14 Giugno 2026
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Infermieri picchiati e violenza: il Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare chiude per pazienti non critici

Napoli. Un clima di paura pervade il Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare, che ha dovuto chiudere le porte ai pazienti non critici a causa di un’ondata di aggressioni. Questo scenario angosciante si è verificato nel pomeriggio di domenica, trasformando un luogo di cura in un teatro di violenza indiscriminata.

Un’escalation di violenza inaudita

Negli ultimi giorni, la situazione è precipitata: un banale scambio di parole è sfociato in un’assalto violento. Tutto è iniziato quando un utente ha chiesto informazioni, ma la reazione è stata inaspettata e devastante. L’aggressore ha colpito un infermiere con un violento colpo di testa, portando a una reazione a catena che ha visto coinvolti altri membri del personale sanitario.

Le dinamiche sono peggiorate rapidamente, con un familiare dell’aggressore che si è unito all’attacco, colpendo un secondo infermiere mentre cercava di ristabilire la calma. La situazione ha preso una piega tragica e incontrollabile, culminando in attacchi fisici contro il personale medico.

Il tentativo di disarmo e la devastazione del Triage

La follia è arrivata al culmine quando uno degli aggressori ha cercato di strappare la pistola a una guardia giurata, alimentando il terrore tra i presenti. Il tentativo di disarmo ha evidenziato la gravità della situazione, mostrando quanto possa essere pericoloso per il personale sanitario operare in un ambiente così insicuro. Durante il caos, l’area Triage è stata distrutta, con arredi e strumenti ridotti in pezzi.

Alle ore 15:00, la direzione dell’ospedale ha deciso di interrompere l’accettazione dei pazienti con codici non urgenti, limitando l’accesso solo a coloro che presentavano situazioni critiche. Questa misura è stata adottata per proteggere sia i pazienti che gli operatori, ma evidenzia un problema più ampio e complesso che affligge il sistema sanitario regionale.

Giuseppe Alviti, presidente dell’Associazione Nazionale Guardie Giurate (Angpg), ha denunciato l’accaduto: “Abbiamo registrato un infermiere colpito e un altro aggredito mentre tentava di riportare la calma. È inaccettabile e serve un piano di sicurezza straordinario per proteggere il personale”. La situazione appare allarmante, non solo per il numero di episodi di aggressione, ma anche per la mancanza di protezione adeguata per i lavoratori del settore.

Un’emergenza che richiede attenzione

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare ha visto un incremento delle aggressioni, con un totale di 18 atti violenti registrati dall’inizio dell’anno nelle strutture sanitarie dell’Asl Napoli 1 e 2. Questa escalation solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza degli operatori sanitari e sull’efficacia delle misure di protezione attualmente in atto.

Le parole di Alviti pongono l’accento sulla necessità di interventi rapidi e decisivi: “Non possiamo più contare sulla fortuna. È fondamentale militarizzare i pronto soccorso campani per garantire la sicurezza di chi lavora e di chi riceve cure”. Queste dichiarazioni evidenziano la drammaticità della situazione e il bisogno di un cambiamento concreto nella gestione della sicurezza all’interno delle strutture sanitarie.

Eventi simili, purtroppo, non sono nuovi: la crescente violenza contro il personale sanitario è diventata una realtà così comune da rendere necessari interventi drastici. Proposte riguardanti patrolling da parte di militari e la creazione di un piano strategico di sicurezza sono al centro del dibattito pubblico. Inoltre, la cooperazione tra le forze dell’ordine e le istituzioni sanitarie potrà contribuire a ripristinare la calma e la fiducia nel sistema sanitario.

Il problema delle aggressioni ai danni del personale sanitario non è solo un sintomo di degrado sociale, ma rappresenta anche una questione di salute pubblica. La capacità del sistema di fornire assistenza viene compromessa da episodi di violenza, creando conseguenze dirette per i pazienti. Ogni aggressione, ogni incidente, non è solo un evento isolato, ma un segnale d’allerta per una crisi che richiede una risposta adeguata e immediata.

La questione della sicurezza in ospedale deve diventare una priorità per le autorità competenti, affinché il personale possa lavorare in un ambiente sereno e sicuro. Rimanere indifferenti sarebbe un errore che potrebbe costare caro a intere comunità.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si rimanda alle fonti ufficiali del Ministero della Salute e delle autorità locali.

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