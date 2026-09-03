3 Settembre 2026

Us Open, Darderi batte Svrcina in quattro set e vola al terzo turno. Bellucci eliminato da Fritz

redazione 3 Settembre 2026
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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Luciano Darderi vola al terzo turno dello Us Open. L’italo-argentino, numero 22 del ranking Atp e testa di serie numero 21 del tabellone principale, supera il qualificato ceco Dalibor Svrcina in quattro set con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-4 6-4, e attende ora il vincente della sfida tra il connazionale Lorenzo Musetti e la wild card australiana Dane Sweeny.

BELLUCCI ELIMINATO AL SECONDO TURNO, FRITZ VINCE IN TRE SET

Niente da fare per Mattia Bellucci, che saluta lo Us Open al secondo turno. Il tennista lombardo (95 Atp) cede allo statunitense Taylor Fritz, finalista a Flushing Meadows nel 2024, che si impone in tre set con il risultato di 6-0 6-1 6-1 in un’ora e 38 minuti di gioco. Il tennista di casa, numero 10 del ranking Atp e nona testa di serie del tabellone maschile, affronterà adesso l’argentino Francisco Cerundolo (5-7 7-5 4-6 6-2 6-3 a Struff).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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