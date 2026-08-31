31 Agosto 2026

Tunisia, a Belgrado la riaffermazione dell’impegno nei confronti del Movimento dei Non Allineati

Anna Gaia Cavallo 31 Agosto 2026
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TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia riaffermerà il proprio impegno nei confronti dei principi del Movimento dei Non Allineati durante la riunione di alto livello organizzata a Belgrado in occasione del 65° anniversario della prima Conferenza del Movimento. Su incarico del presidente della Repubblica Kaïs Saïed, il Segretario di Stato tunisino presso il Ministero degli Affari Esteri, Mohamed Ben Ayed, parteciperà alla riunione in programma oggi e domani nella capitale serba.

L’incontro sarà dedicato alla riaffermazione dei principi del Movimento dei Non Allineati e della Conferenza di Bandung, nonché al ruolo del multilateralismo e della Carta delle Nazioni Unite nel fronteggiare le attuali sfide internazionali.

La Tunisia intende inoltre ribadire l’importanza di mantenere attivo il Movimento e rafforzare l’impegno comune dei suoi Stati membri di fronte alle trasformazioni e alle crisi che interessano l’ordine internazionale. A margine dei lavori, Ben Ayed avrà incontri con i suoi omologhi serbi e con rappresentanti di altri Paesi per discutere questioni regionali e internazionali di interesse comune.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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