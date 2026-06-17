Tragedia in Campania: morto carabiniere di 26 anni per un malore improvviso.

Lutto cittadino a Cava de’ Tirreni per la tragica scomparsa di Marco Noviello, carabiniere di soli 26 anni, in servizio a Clusone, provincia di Bergamo. La comunità si trova a piangere un giovane che ha dedicato la sua vita alla tutela e alla sicurezza dei cittadini.

Una vita dedicata al servizio

Marco Noviello è deceduto a causa di un malore mentre si trovava nel garage della caserma. Nonostante i tentativi di soccorso, il giovane militare non è riuscito a superare la crisi. Questa tragica notizia ha colpito profondamente non solo i suoi colleghi dell’Arma, ma anche tutta la comunità di Cava de’ Tirreni, dove Marco era nato e cresciuto.

Il dolore è palpabile all’interno della comunità, unita nel ricordo di un ragazzo che ha scelto di servire con dedizione e passione. La notizia della sua prematura scomparsa ha scosso non solo i parenti, ma anche gli amici e i conoscenti, i quali hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia di Marco.

Il sindaco di Cava de’ Tirreni, Raffaele Giordano, ha rilasciato una commovente dichiarazione: “A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Cava de’ Tirreni, esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Marco Noviello, giovane carabiniere cavese di soli 26 anni.”

La comunità in lutto

Il sindaco Giordano ha proseguito affermando: “La notizia della sua morte ci addolora profondamente e colpisce tutta la nostra città. Marco era un servitore dello Stato, un ragazzo che aveva scelto di indossare la divisa dell’Arma dei Carabinieri con senso del dovere, dedizione e spirito di servizio.” Queste parole riassumono l’intensità del dolore che ha colpito la città di Cava de’ Tirreni, una comunità che ha visto crescere Marco e adesso si unisce nel ricordo della sua giovane vita.

In questo momento di immensa tristezza, il sindaco ha voluto estendere le condoglianze anche alla famiglia di Marco, alla sua compagna, ai colleghi e a chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. “Cava de’ Tirreni piange un suo giovane figlio e ne custodirà il ricordo con rispetto e gratitudine,” ha aggiunto il sindaco. La città si unisce attorno alla famiglia, e molti sono coloro che hanno espresso il desiderio di offrire il proprio supporto in questo momento difficile.

Per onorare la memoria di Marco, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, che mira a sottolineare il profondo senso di comunità e solidarietà. La cerimonia funebre è in programma per domani, 18 giugno, alle ore 16, presso il santuario di Sant’Antonio e San Francesco. Durante quest’occasione, i cittadini sono invitati a partecipare per dare un ultimo saluto al giovane carabiniere.

Dettagli sulla cerimonia e sui tributi

La salma di Marco Noviello arriverà in città questa sera e il lutto cittadino sarà accompagnato da diverse misure di rispetto. Il sindaco ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche e le attività ludiche, creative e di intrattenimento sul suolo pubblico dalle 15:30 alle 17:30, una scelta mirata a permettere a tutti di riflettere e commemorare il giovane carabiniere.

La comunità ha sempre dimostrato una forte coesione di fronte a eventi tragici, e la perdita di Marco non fa eccezione. A Cava de’ Tirreni, molte persone hanno espresso il desiderio di partecipare ai funerali e rendere omaggio al giovane servitore dello Stato, la cui vita è stata stroncata troppo presto. I messaggi di cordoglio affollano i social media, dove amici e parenti ricordano Marco come una persona generosa, con un sorriso sempre pronto.

Fonti ufficiali, tra cui la comunicazione dell’Amministrazione comunale, rivelano il profondo impatto che ha avuto Marco Noviello sulla comunità e il rispetto che ha guadagnato per il suo servizio. Molti ricordano le sue qualità come carabiniere, il suo impegno e la sua determinazione nel garantire la sicurezza dei cittadini. La tragedia della sua scomparsa ha evidenziato non solo la fragilità della vita, ma anche il forte legame di una comunità che sa unirsi nei momenti di dolore.

In questi giorni, i cittadini di Cava de’ Tirreni si preparano a dare l’addio a Marco, consapevoli che il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Fonti: Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale di Cava de’ Tirreni, notizie locali.

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