Lavori allo Stadio Maradona: l’Assessore Cosenza svela i costi previsti.

L’Assessore Cosenza è recentemente intervenuto ai microfoni di Radio CRC per fornire aggiornamenti sui lavori di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona. Durante l’intervista ha evidenziato l’importanza e la tempistica del progetto, sottolineando la disponibilità a supportare il presidente De Laurentiis nella sua visione per il futuro dello stadio.

La città di Napoli si sta preparando per una fase cruciale per la riqualificazione del suo stadio, previsto come sede per gli Europei del 2032. La formalizzazione della candidatura alla UEFA è fissata per la fine di luglio, con l’approvazione del progetto da parte della Conferenza dei Servizi essenziale per portare avanti il tutto. L’Assessore ha dichiarato: «Siamo pronti per le verifiche e il progetto è completo». L’ente municipale lavorerà a stretto contatto con le autorità competenti per assicurare che ogni aspetto dell’opera sia verificato e approvato in tempo.

Dettagli sui lavori di riqualificazione del Maradona

Durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, Cosenza ha spiegato che l’iter per i lavori di riqualificazione è iniziato nel 2025, confermando che senza il progetto completato non sarebbe stata possibile la convocazione della Conferenza dei Servizi. Il termine ultimo per l’approvazione è fissato per il 31 luglio, con l’obiettivo di inoltrare la candidatura alla UEFA entro la scadenza stabilita.

«Credo che Napoli avrà un vantaggio competitivo rispetto ad altre città, poiché stiamo lavorando per avere tutto pronto entro la fine del mese. I servizi di trasporto saranno operativi entro il 2031, e l’aeroporto sarà collegato perfettamente alla rete autostradale e alla metropolitana», ha aggiunto Cosenza. Queste migliorie infrastrutturali rappresentano un valore aggiunto per la candidatura napoletana in vista dell’evento sportivo di rilevanza internazionale.

I costi dei lavori e il futuro dello stadio

Il costo stimato per i lavori di riqualificazione del Maradona è di 205 milioni di euro, cifra che, secondo Cosenza, è giustificata dal fatto che la struttura esistente gode già di fondamenta in cemento armato e di parte degli spogliatoi e della tribuna. «Siamo sicuramente più avanti rispetto a chi parte da zero», ha commentato l’Assessore, riferendosi ai progetti di altre città. Cosenza ha anche confrontato la situazione del Maradona con quella di Salerno, dove sono stati stanziati 150 milioni per un impianto che attualmente ospita una squadra di Serie C.

Inoltre, Cosenza ha rivelato che la riqualificazione non escluderebbe la possibilità per il presidente De Laurentiis di progettare un nuovo stadio. «Se il presidente desiderasse realizzare un impianto moderno, noi saremmo felici di agevolarlo», ha aggiunto. Durante il mese di giugno, lo stadio ha già dimostrato la sua versatilità ospitando concerti, con le entrate che superano di gran lunga quelle generate dalle partite di calcio in una stagione. Questo evidenzia la multipurpose facility che il Maradona può offrire alla città, tanto nel settore sportivo quanto in quello culturale.

Un progetto senza compromessi

Nonostante le ambizioni del progetto di riqualificazione, Cosenza ha chiaramente espresso che il Maradona non sarà dotato di una pista di atletica. Le opportunità di ospitare eventi di atletica leggera sono limitate, poiché sarebbero compatibili con il prato che rimane esclusivo per il Napoli. L’assessore ha aggiunto che l’intento è quello di rendere lo stadio una struttura di punta per il calcio e non solo un’infrastruttura con finalità multiple.

Con la scadenza per la presentazione della candidatura a UEFA che si avvicina rapidamente, il Comune di Napoli e le istituzioni locali sono motivate a procedere speditamente. In questa fase cruciale, il supporto della comunità e degli appassionati di calcio sarà fondamentale per garantire che il Maradona torni a brillare come uno dei simboli più rappresentativi della città e del calcio italiano.

Per ulteriori aggiornamenti sui lavori di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona, è possibile consultare la pagina ufficiale del Comune di Napoli e della SSC Napoli, dove saranno pubblicate notizie e dettagli relativi al progetto.

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