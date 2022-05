Torino-Napoli, il commento di Carlo Alvino: “Lasciamo agli altri la macchia…”

Carlo Alvino ha commentato la vittoria del Napoli sul Torino. Gli azzurri blindano il terzo posto grazie alla rete di Fabian Ruiz.

Carlo Alvino , giornalista di Kiss Kiss Napoli, sul proprio profilo Twitter ha commentato la vittoria degli uomini di Spalletti contro il Torino di Juirc.

“Chiudere nel migliore dei modi questo campionato è un atto dovuto nei confronti dei tifosi. Il Napoli lo sta facendo e deve continuare a farlo anche per la regolarità della Serie A. Lasciamo agli altri la macchia di gare senza impegno. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!”,

A 180 minuti dalla fine del campionato il Napoli ha blindato il terzo posto, con la vittoria di oggi, la squadra di Spalletti si posta a quattro punti di vantaggio sulla Juventus sconfitta dal Genoa. I grifoni saranno il prossimo avversario del Napoli a fuorigrotta. A Salerno temono che il Napoli possa trascurare la gara e favorire il Genoa. In realtà Luciano Spalletti in conferenza stampa ha fatto capire che non ci saranno cali di tensione. Il Napoli proverà a chiudere il campionato in bellezza. La sfida contro il Genoa anche sarà l’ultima gara di Lorenzo Insigne al Maradona. Il capitano si avvia a concludere la sua bellissima carriera con la maglia azzurra. Per Insigne probabilmente ci sarà un probabile tributo speciale.