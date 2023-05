Sky Modugno: “Spunta un nuovo nome per la panchina del Napoli”

Francesco Modugno, ospite a ‘Giochiamo D’Anticipo’, ha proposto un ulteriore nome per la lista di allenatori potenzialmente idonei a sostituire Spalletti al Napoli. Scopriamo chi potrebbe essere il nuovo tecnico azzurro.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo e il Napoli è al centro di molte discussioni. Durante l’ultima puntata di ‘Giochiamo D’Anticipo‘, trasmessa su Sky, Francesco Modugno ha aggiunto un nuovo nome alla lista di possibili allenatori per il Napoli.

“Aggiungerei alla lista dei nomi fatti in questi giorni quello di Sérgio Conceição, o comunque un tecnico che giochi a quattro e che sappia valorizzare i giocatori“, ha dichiarato Modugno, “Qualcuno che ricordi Spalletti.”

Questa osservazione arriva nel mezzo delle speculazioni sulla possibile partenza di Luciano Spalletti. Modugno ha evidenziato che il coinvolgimento emotivo di Spalletti con il Napoli è stato totale, un aspetto che secondo lui non si può discutere.

“Penso che in questo momento ADL (Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli) e Spalletti stiano cercando la modalità di uscita più opportuna“, ha continuato Modugno, esprimendo rammarico per l’evoluzione della situazione. Secondo lui, la carriera di Spalletti ha raggiunto il suo apice con il Napoli e si sarebbe dovuto trovare un altro modo per concludere il rapporto.

Sul fronte mercato, il giornalista ha affrontato la questione dell’eventuale partenza di Victor Osimhen, attaccante di punta del Napoli. “Se Osimhen dovesse andarsene, un nome che potrebbe essere considerato è quello di Beto“, ha suggerito Modugno, immaginando un trio d’attacco con Beto, Raspadori e, presumibilmente, un Osimhen ancora al Napoli.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del Napoli. Con il mercato che si sta riscaldando e le questioni tecniche ancora da risolvere, i tifosi del Napoli attendono con ansia l’evolversi della situazione.