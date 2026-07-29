Sinner sempre numero 1 del ranking Atp, Cobolli stabile al 9° posto

IPA86474639 – Jannik Sinner of Italy celebrates winning his Gentlemen’s Singles match against Jan-Lennard Struff of Germany on day nine of the 2026 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club, London. Picture date: Tuesday July 7, 2026.

ROMA (ITALPRESS) – Diventano 82, con quella attuale, le settimane da numero 1 del mondo di Jannik Sinner, che resta stabile davanti a tutti nel ranking Atp, aggiornato oggi, con i suoi 13.450 punti. Stabili anche Flavio Cobolli, numero 9, e Lorenzo Musetti, 15. Oggi il toscano tornerà in campo, contro Matteo Arnaldi (35, -2) nel torneo di Washington; mentre Luciano Darderi (23, -2) sarà questa settimana in Messico per l’Atp 250 di Los Cabos.

In totale restano otto gli azzurri in Top 100. Anche più indietro, i movimenti sono pochi, ma grazie alla qualificazione nel main draw dell’Atp 250 di Kitzbuhel Federico Cinà guadagna tre posizioni e sale al gradino 181. Infine, tra i primi 20 italiani del ranking Atp, chi ha guadagnato più posizioni rispetto alla precedente classifica è Lorenzo Giustino, che risale 30 gradini e rientra nella top 200 grazie alla finale raggiunta al Challenger di Liegi (ora è numero 196).

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 13.450 (–)2. Alexander Zverev (Ger) 8.480 (–)3. Carlos Alcaraz (Esp) 8.160 (–)4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.740 (–)5. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (+2)6. Alex De Minaur (Aus) 3.660 (-1)7. Daniil Medvedev (Rus) 3.620 (+1)8. Ben Shelton (Usa) 3.580 (-2)9. Flavio Cobolli (Ita) 3.420 (–)10. Taylor Fritz (Usa) 3.300 (–)

Così gli altri italiani:

15. Lorenzo Musetti 2.315 (–)23. Luciano Darderi 1.975 (-2)35. Matteo Arnaldi 1.349 (-2)41. Matteo Berrettini 1.075 (+1)80. Lorenzo Sonego 758 (-3)81. Mattia Bellucci 751 (-2)137. Andrea Pellegrino 446 (+1)142. Stefano Travaglia 429 (+1)149. Francesco Maestrelli 391 (–)165. Luca Nardi 346 (-1)174. Marco Cecchinato 330 (-1)181. Federico Cinà 318 (+3)198. Gianluca Cadenasso 289 (-2)

NEL RANKING WTA SABALENKA ANCORA IN VETTA, PAOLINI STABILE AL 15° POSTO

Anche questa settimana sono due le tenniste azzurre tra le prime cento della classifica Wta. Leader tricolore è sempre Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), è stabile in 15esima posizione. Perde due posti invece Elisabetta Cocciaretto, che scende al gradino numero 71. Tutto immmutato, poi, nella top ten mondiale.

Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per la novantatreesima settimana consecutiva (la 101esima complessiva, lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023). La 28enne ha 494 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda. A completare il podio, terza, la statunitense Jessica Pegula, seguita dalla connazionale Coco Gauff e dalla russa Mirra Andreeva. A ruota le due ceche Karolina Muchova e Linda Noskova, quindi la polacca Iga Swiatek, la statunitense Amanda Anisimova e la ucraina Elina Svitolina.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Aryna Sabalenka (Blr) 8.550 (–)2. Elena Rybakina (Kaz) 8.056 (–)3. Jessica Pegula (Usa) 6.300 (–)4. Coco Gauff (Usa) 5.649 (–)5. Mirra Andreeva (Rus) 5.293 (–)6. Karolina Muchova (Cze) 5.168 (–)7. Linda Noskova (Cze) 5.016 (–)8. Iga Swiatek (Pol) 4.539 (–)9. Amanda Anisimova (Usa) 4.353 (–)10. Elina Svitolina (Ukr) 4.351 (–)

Così le italiane:

15. Jasmine Paolini 2.783 (–)71. Elisabetta Cocciaretto 967 (-2)118. Lucia Bronzetti 660 (+2)129. Lisa Pigato 588 (–)144. Lucrezia Stefanini 539 (-2)151. Tyra Caterina Grant 514 (-3)167. Nuria Brancaccio 455 (+22)210. Jennifer Ruggeri 365 (+11)276. Federica Urgesi 263 (+4)284. Aurora Zantedeschi 248 (-3)

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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