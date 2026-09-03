3 Settembre 2026

Sinner “Saltare gli US Open quest’anno è dura”

redazione 3 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Saltare gli US Open quest’anno è dura. Non vedevo l’ora di tornare tra i tifosi, rivedere amici e compagni”. Così sui social Jannik Sinner, numero uno al mondo di tennis. “Mi mancherà anche tutto il team che mi fa sempre sentire a casa. New York ha un posto speciale nel mio cuore. Per ora, torno a recuperare e a lavorare per tornare più forte. In bocca al lupo a tutti i giocatori! A presto”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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