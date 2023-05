Scudetto Napoli, il messaggio del Pocho Lavezzi è da brividi

Il Napoli conquista il terzo Scudetto della storia. A far commuovere tutto l’ambiente partenopeo è il grande ex, Ezequiel Lavezzi.

Il Napoli ha conquistato il terzo Scudetto della storia partenopea pareggiando alla Dacia Arena, sul campo dell’Udinese. Ad aprire le danze è stato Lovric con un gran gol a tredici minuti dall’inizio della sfida, ma un gran piazzato di destro di Osimhen ha fatto letteralmente esplodere tutta Napoli e i supporters partenopei. Ad esprimere tutta la sua gioia anche un grande ex azzurro, Ezequiel Lavezzi.

SCUDETTO NAPOLI: IL LUNGO MESSAGGIO DI LAVEZZI

Un messaggio commovente quello di Ezequiel Lavezzi, noto anche come “El Pocho“, è stato uno dei giocatori più iconici nella storia recente del Napoli. Il calciatore argentino ha giocato per il Napoli per cinque stagioni, dal 2007 al 2012, e durante questo periodo ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del club. Le parole commoventi del Pocho attraverso un suo messaggio sui social:

“Vorrei dirvi con questo messaggio che nonostante non abbia fatto parte di questo momento, voglio ringraziare dal profondo del mio cuore tutte le persone che oggi formano parte di quello che è successo. Mi sento nel dovere de ringraziare la gente che ha fatto di un sogno una realtà… che renda il popolo napolitano possa rendersi orgogliosi e felice. Meritate di festeggiare e onorare la gente che ha regalato una felicità genuina, tramite il calcio. Ringrazio società e tutti che sono parte di questo momento e dire a voi che sono più che grato che, quando mi ha toccato giocare ripresentandovi, ho cercato di onorare sempre il club e la città, stando alla altezza. Vi porterò sempre nel mio cuore… adesso festeggiate e date amore ai giocatori che questo sia una realtà”.