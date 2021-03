Sconcerti esalta il Milan: “Ha un giocatore decisivo, è un insospettabile”

Mario Sconcerti ha analizzato a calciomercato.com la prova del Milan in Europa League contro il Manchester United.

Il Milan pareggio con il Manchester United in Europa League e Mario Sconcerti esalta la squadra rossonera: “Ho visto un bellissimo MIlan, è stupefacente la facilità con cui cambia giocatori senza cambiare rendimento”. Secondo il giornalista nella squadra di Pioli c’è un calciatore decisivo che è “Krunic, sta decidendo le partite” ma viene esaltato anche Kessie che “non era atteso a questi livelli, mentre Dalot (obiettivo di mercato dal Napoli ndr) sembrava “in vacanza, mentre ora è accanto agli altri”.

Il Milan sarà la prossima avversaria del Napoli di Gennaro Gattuso, atteso da tre trasferte tremende. La formazione di Pioli dopo un periodo di appannamento sta tornando a livelli molto alti, come certificato anche dalla trasferta in Europa League con il Manchester United. Non sarà facile per il Napoli giocare contro i rossoneri che vogliono cercare di recuperare punti sull’Inter capolista in Serie A. Per la gara con il Milan, Gattuso dovrebbe recuperare Lozano. Il calciatore messicano viaggia spedita verso la trasferta di Milano, ma deve affrontare un ultimo test. Trasferta a cui non parteciperà Petagna, il calciatore ex Spal sarà ancora assente per infortunio.