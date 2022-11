Salvione: “Atalanta -Napoli ecco l’idea di Spalletti. Gira una bugia sui mondiali”

Atalanta-Napoli , Spalletti e Gasperini giocheranno a scacchi, Pasquale Salvione analizza la gara e parla del post mondiali.

Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’ ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 station radio:

“Atalanta-Napoli? “Sarà una partita a scacchi tra le panchine. Spalletti ha rivisto più volte la gara tra Atalanta e Lazio, focalizzandosi sul centrocampo biancoceleste. Lobotka, Zielinski ed Anguissa compongono un centrocampo molto assortito, Spalletti conterà sulla loro qualità per mandare in tilt il progetto tattico di Gasperini. Anche se il Napoli dovrà trovare il modo per far saltare il banco della difesa fisica della Dea, saranno cruciali Osimhen e Lozano, calciatori veloci anche nelle ripartenza.

Juan Jesus o Ostigard? “Mi sembra favorito il brasiliano per avere anche più qualità per la costruzione dal basso. Mi aspetto anche Mario Rui titolare per favorire l’uscita dal basso. Poi bisogna attendere le formazioni ufficiali per conoscere le scelte di Spalletti“.

Salvione ha poi aggiunto: “Impatto della pausa Mondiali? “Ci sono numerosi fattori i quali possono pesare. È un azzardo fermare una macchina come quella del Napoli. Bisognerà lavorare e fare una tournée per trovare la condizione migliore per ritornare in campo.. Le squadre di Serie A hanno le capacità di programmare una nuova ripartenza. I pericoli per chi è andato bene non sono così scontati perché per alcuni potrebbe essere determinante ricaricare le pile e potrebbe rappresentare una soluzione per risolvere alcune problematiche di tecnici come Spalletti”.