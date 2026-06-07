7 Giugno 2026

Riapre la spiaggia attrezzata di Napoli: ombrelloni, sedie, docce e servizi gratuiti.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
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La Spiaggia della Rotonda Diaz: Un’Iniziativa Inclusiva per l’Estate Napoletana

Con l’arrivo della stagione estiva, la spiaggia della Rotonda Diaz a Napoli si prepara a riaprire al pubblico, offrendo uno spazio gratuito e attrezzato per godere delle calde giornate al mare. Questo luogo non rappresenta solo un’opportunità di svago, ma è anche un simbolo di inclusione e accessibilità per tutti, specialmente per le persone con difficoltà motorie.

La spiaggia, completamente fruibile e dotata di numerosi servizi, si riconferma come uno dei principali punti di riferimento sul litorale napoletano. Grazie a investimenti mirati e alla sinergia tra diverse istituzioni, la Rotonda Diaz si propone come un ambiente accogliente per tutti i bagnanti.

Attrezzature e Servizi per una Spiaggia Accessibile

Tra le principali dotazioni di questa spiaggia attrezzata ci sono pedane che facilitano l’accesso alla sabbia e una sedia “JOB” progettata per garantire un ingresso in acqua agevole e sicuro. A completare l’offerta, ci saranno due operatori socio-sanitari (OSS) a disposizione per fornire supporto qualificato, migliorando così la qualità del servizio e contribuendo a un’esperienza più sicura per tutti gli utenti.

In aggiunta, la spiaggia è dotata di ombrelloni, sedie a sdraio, sedie regista, docce e servizi igienici. Ogni elemento è stato progettato per garantire un’accoglienza completa e confortevole, con l’obiettivo di rendere la Rotonda Diaz un luogo dove ogni visitatore possa sentirsi a proprio agio e inclusivo.

L’iniziativa è frutto del lavoro sinergico tra l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Assessorato alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, unitamente al Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale e il Servizio Tutela del Mare. Questi enti collaborano per garantire che la spiaggia rimanga un luogo accessibile e senza barriere. La partecipazione dell’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive sottolinea l’impegno condiviso nel promuovere una Napoli sempre più attenta ai bisogni di tutti.

“Il mare è un diritto di tutti. Anche quest’anno abbiamo lavorato con determinazione per rendere la spiaggia della Rotonda Diaz un luogo realmente inclusivo, uno spazio sempre più accessibile con servizi e supporto dedicati”, ha dichiarato l’assessora alle Politiche Sociali, Chiara Marciani. “Questo risultato è il frutto di una collaborazione tra diversi assessorati e dimostra che un lavoro sinergico può far progredire politiche efficaci.”

In linea con questa vision, l’assessore alle Infrastrutture con delega alla tutela del mare, Edoardo Cosenza, ha evidenziato che l’amministrazione comunale continua a migliorare il benessere e l’accessibilità delle spiagge pubbliche: “Dall’estate 2023, grazie a una collaborazione attiva tra vari assessorati, abbiamo ampliato l’offerta di servizi come docce e pulizia, con particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche.”

Napoli come Meta Estiva per Visitatori

Napoli si distingue come una delle poche città d’arte che riesce ad attrarre visitatori durante tutto l’anno. Negli ultimi anni, oltre al suo ricchissimo patrimonio storico e culturale, la città ha migliorato anche la propria identità come destinazione balneare, registrando un aumento delle presenze anche nei mesi estivi. Questo trend rappresenta una grande opportunità per incrementare il flusso turistico e fare del mare una parte integrante dell’esperienza di visita.

“L’anno scorso ho avuto il piacere di incontrare i bagnanti alla Rotonda Diaz, trovando una spiaggia viva e frequentata da cittadini e turisti. Questo è l’aspetto più bello di una Napoli che vive il mare, rendendolo non solo un luogo di svago ma anche un’opportunità per tutti,” ha sottolineato l’assessora al Turismo, Teresa Armato.

La spiaggia della Rotonda Diaz non rappresenta solo un luogo di relax ma è un esempio concreto di come le istituzioni possano lavorare insieme per rendere la città più accogliente e attenta alle esigenze di tutti. Ogni anno si collaborano risorse e esperienze al fine di fare di Napoli una città non solo bella, ma anche accessibile e inclusiva per tutte le persone.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare fonti ufficiali come il sito del Comune di Napoli e gli aggiornamenti dell’Ufficio Regionale della Campania.

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