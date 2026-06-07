7 Giugno 2026

Boscotrecase: due arresti per l’omicidio, indagini in corso da parte dei carabinieri.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
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Omicidio a Boscotrecase: Due Arresti per il Delitto di Salvatore Solimene

Napoli, 6 giugno 2026 – Un omicidio scaturito da una lite condominiale ha scosso la comunità di Boscotrecase, piccola cittadina in provincia di Napoli. Salvatore Solimene, un uomo di 46 anni, è stato trovato privo di vita in un garage, riverso in una pozza di sangue. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri e, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, la causa scatenante sarebbe stata una controversia legata al deposito di sacchetti di immondizia.

La Scena del Crimine e i Primi Interventi

I carabinieri sono stati allertati subito dopo il rinvenimento del corpo di Solimene. Nonostante i tempestivi soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare; era già deceduto al loro arrivo. Le indagini hanno subito preso piede, avvalendosi della collaborazione delle unità speciali dei carabinieri. Durante la perquisizione dell’abitazione di uno dei sospettati, le forze dell’ordine non hanno trovato l’indagato. Questo individuo, un 33enne di Boscotrecase, si sarebbe successivamente presentato in caserma nella serata di ieri per chiarire la sua posizione.

Le indagini si sono concentrate rapidamente su un altro uomo, un 27enne, che risulta essere il presunto esecutore materiale dell’omicidio. Le testimonianze raccolte, unitamente ai risultati dell’indagine, hanno portato i carabinieri a ritenere entrambi gli uomini gravemente indiziati di omicidio. Al momento, sono stati entrambi arrestati e si trovano in custodia cautelare.

L’Esplosione dei Colpi e le Prove Raccolte

La dinamica dei fatti ha preso forma grazie alle testimonianze di alcuni residenti, che hanno riferito di aver sentito dei colpi di pistola poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’arma utilizzata, una pistola di calibro nove, è stata successivamente rinvenuta e sequestrata dai carabinieri. I militari hanno trovato tre bossoli e quattro proiettili inesplosi all’interno del garage, elementi che confermano la violenza dell’episodio.

Gli investigatori hanno anche requisito i telefoni cellulari dei due indagati per analizzare eventuali conversazioni o messaggi che potessero fornire ulteriori indizi sulla conflictualità tra i protagonisti di questa tragica storia. Il numero identificativo della pistola è stato trovato abraso, un elemento che aggiunge un ulteriore strato di mistero al delitto.

La Comunità in Sconforto

La notizia dell’omicidio ha sollevato una forte indignazione tra i residenti di Boscotrecase. La comunità, generalmente tranquilla, si è trovata di fronte a un evento così drammatico, scatenando un dibattito sulla sicurezza pubblica e le dinamiche relazionali all’interno dei condomini. Alcuni vicini di casa hanno dichiarato di aver assistito a litigi frequenti tra i due uomini coinvolti, mentre altri hanno sottolineato l’importanza di una risoluzione pacifica dei conflitti, ribadendo quanto possa essere distruttiva la violenza.

Inoltre, le indagini continuano a ritmo serrato per chiarire tutte le circostanze legate a quest’omicidio, il cui movente sembra essere radicato in questioni di vita quotidiana, come la gestione dei rifiuti. In un momento in cui la violenza domestica è al centro del dibattito pubblico, questo delitto dimostra come tensioni latenti possano sfociare in tragedia.

La salma di Salvatore Solimene è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. Questo passaggio si rende necessario per confermare la causa della morte e per raccogliere ulteriori prove utili per l’inchiesta in corso.

L’attenzione rimane alta, poiché la comunità attende giustizia e chiarezza su un evento che ha segnato tragicamente la storia recente di Boscotrecase.

Fonti ufficiali

  • Carabinieri di Torre Annunziata
  • Ministero dell’Interno
  • ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata

L’andamento delle indagini e le dichiarazioni delle autorità competenti saranno seguite attentamente, in attesa di ulteriori aggiornamenti su una vicenda che ha toccato profondamente gli abitanti della zona.

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