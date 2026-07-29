Rete di spaccio nella Penisola Sorrentina, 6 misure cautelari

TORRE ANNUNZIATA (ITALPRESS) – I finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento, emesso dal Gip su richiesta della Procura oplontina, prevede quattro arresti domiciliari, un divieto di dimora e un obbligo di firma.

L’indagine, condotta dalla Compagnia di Massa Lubrense, è scattata nell’agosto del 2021 dopo l’arresto in flagranza di due uomini sorpresi con 20 dosi di cocaina e 1.600 euro mentre andavano a consegnare la droga verso Sorrento. Gli accertamenti successivi hanno ricostruito oltre 300 cessioni di cocaina e marijuana in poco più di un mese. La rete di spaccio riforniva numerosi clienti della Penisola Sorrentina, in larga parte impiegati in ristoranti locali e skipper di società di charter.

– Foto di repertorio GDF –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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