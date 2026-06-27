Repubblica: “Il piano del Napoli per Vergara, rinnovo del contratto fino al 2031”

Antonio Vergara rappresenta uno dei pilastri del nuovo Napoli che sta nascendo. La società azzurra ha deciso di puntare con convinzione sul talento cresciuto nel proprio settore giovanile, considerandolo una pedina fondamentale del progetto tecnico affidato a Massimiliano Allegri. Per questo motivo, nonostante l’interesse manifestato da diversi club di Serie A, il suo futuro sembra destinato a restare all’ombra del Vesuvio.

Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, la scelta del Como di virare su Nico Paz non ha modificato i piani del Napoli. La dirigenza partenopea aveva infatti già deciso di blindare Vergara, ritenendolo un elemento imprescindibile per la prossima stagione indipendentemente dalle offerte che sarebbero potute arrivare.

Secondo Marco Azzi su Repubblica Napoli, Massimiliano Allegri ha sempre manifestato piena fiducia nelle qualità del classe 2003 durante i numerosi confronti avuti con il direttore sportivo Giovanni Manna. Il tecnico considera Vergara un giocatore estremamente duttile, capace di ricoprire diversi ruoli dalla metà campo in avanti, sia alle spalle della punta sia come mezzala offensiva in un centrocampo a tre.

La definitiva esplosione del talento di Frattaminore è arrivata nella seconda parte della scorsa stagione. Dopo aver conquistato spazio nel Napoli di Antonio Conte, Vergara ha saputo imporsi con prestazioni convincenti e gol pesanti, tra cui quelli realizzati contro il Chelsea in Champions League e la Fiorentina in campionato.

Come evidenzia ancora Marco Azzi su Repubblica Napoli, il percorso di crescita del giovane azzurro è stato interrotto soltanto dall’infortunio alla fascia plantare del piede sinistro, che lo ha costretto a fermarsi proprio quando sembrava ormai vicino anche alla prima convocazione in Nazionale.

Nonostante lo stop, l’interesse nei suoi confronti non è mai diminuito. Oltre al Como, anche l’Atalanta ha seguito con attenzione la sua evoluzione, senza però affondare concretamente il colpo. Il Napoli, dal canto suo, non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di una cessione.

Come sottolinea Marco Azzi su Repubblica Napoli, la volontà della società è quella di consolidare ulteriormente il rapporto con Vergara attraverso un nuovo rinnovo contrattuale. L’attuale accordo potrebbe essere prolungato fino al 2031, accompagnato da un significativo adeguamento dell’ingaggio rispetto agli attuali 400 mila euro annui, a testimonianza della centralità del giocatore nel progetto azzurro.

L’obiettivo è trasformare Vergara in uno dei simboli del nuovo ciclo inaugurato da Allegri. Il fantasista campano aveva già conquistato la fiducia di Antonio Conte durante il ritiro estivo di Castel di Sangro, convincendo il tecnico a trattenerlo in rosa e sfruttando poi l’occasione arrivata nel corso della stagione per affermarsi definitivamente.

Parallelamente il Napoli continua a lavorare anche sul mercato. Giovanni Manna è pronto a intensificare i contatti con Lazio e Union Saint-Gilloise per provare a chiudere le operazioni che porterebbero in azzurro Mario Gila e Anan Khalaili, individuati come le priorità per rinforzare il reparto arretrato.

L’idea della società resta quella di costruire una squadra giovane ma già competitiva, capace di affrontare al meglio sia il campionato sia la Champions League. E tra i volti destinati a rappresentare il presente e il futuro del Napoli ci sarà proprio Antonio Vergara.