La Guida Definitiva alla Coda di Wimbledon 2026: Regole e Biglietti Giornalieri

Guida alla Queue per i biglietti di Wimbledon 2026

Wimbledon, uno dei tornei di tennis più prestigiosi del mondo, offre ancora la possibilità di acquistare biglietti direttamente sul posto grazie alla storica tradizione della Queue. Nel 2026, i visitatori possono approfittare di questa opportunità, ma è fondamentale comprendere le regole e le tempistiche prima di recarsi all’evento.

I fan del tennis possono ottenere biglietti per i Show Court e per i Grounds anche il giorno stesso, mantenendo viva una delle tradizioni più riconoscibili in questo sport. La Queue apre ufficialmente il 28 giugno 2026 alle ore 14:00, andandose a non presentarsi prima di quel momento.

La procedura per ottenere un biglietto presenta alcune caratteristiche fondamentali. Le vendite di biglietti sul posto sono limitate a un biglietto per persona e non sono trasferibili. Prima di arrivare, si consiglia di scaricare l’app di Wimbledon e creare un account myWIMBLEDON, necessario per l’acquisto del biglietto.

Dettagli pratici e regolamenti fondamentali

Ogni partecipante alla Queue riceverà una card numerata e datata, che è indispensabile per l’acquisto del biglietto. È importante notare che questa card non assicura l’ingresso, poiché se la capacità massima della Queue viene raggiunta, non verranno distribuite ulteriori card.

Per quanto riguarda i biglietti per i Show Courts, la disponibilità è ben definita: ci sono 500 biglietti per il Centre Court, il No.1 Court e il No.2 Court nei giorni in cui questi campi sono attivi. È importante notare che i biglietti per il Centre Court non saranno disponibili attraverso la Queue nei quattro giorni finali del torneo. Gli appassionati possono comunque ottenere il Grounds Pass, che consente l’accesso a campi come il No.3 Court, il Court 12 e il Court 18, oltre a The Hill, un’area molto frequentata dai tifosi.

La Queue ha la sua sede a Wimbledon Park, facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione di Southfields. L’ingresso principale di Wimbledon Park Road è aperto 24 ore su 24, mentre i cancelli pedonali di Revelstoke Road e Home Park Road sono aperti dalle 6:30 alle 22:00. Gli accessi ai Grounds aprono quotidianamente alle 10:00.

Consigli utili per la Queue di Wimbledon

Per coloro che intendono accamparsi per ottenere i biglietti, è importante sapere che gli overnight queuers vengono svegliati alle 6 del mattino per sistemare le proprie attrezzature da campeggio. I braccialetti per i biglietti dei Show Court vengono distribuiti a partire dalle 7:30, iniziando dal front del gruppo. Si raccomanda di portare solo tende per due persone, poiché Gazebos, barbecue e stufe da campeggio sono severamente vietati. Inoltre, le assenze temporanee dalla Queue non dovrebbero superare i 30 minuti.

Il servizio di deposito bagagli apre alle 5:30 e chiude un’ora dopo la fine delle partite. Le attrezzature da campeggio non rimanenti nel deposito costano £5 per la conservazione, mentre altre attrezzature costano £1. Le modalità di pagamento per l’acquisto dei biglietti sono esclusivamente tramite carte di credito o debito.

Per evitare spiacevoli sorprese, è consigliato controllare costantemente lo stato della Queue in tempo reale prima di partire. La Queue card rappresenta semplicemente un posto in linea e non un biglietto di garanzia.

Rimanere aggiornati e seguire le regolazioni ufficiali del torneo è essenziale. Visita il sito ufficiale di Wimbledon per ulteriori dettagli: Wimbledon Official Site.

Preparati per un’esperienza unica e irripetibile al torneo di Wimbledon 2026!

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