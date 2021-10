Dalla Spagna: Il Real Madrid su Osimhen, asta con il Bayern Monaco. Ecco quanto potrebbe incassare De Laurentiis

Osimhen nel mirino del Real Madrid. Secondo il quotidiano AS, sull’attaccante del Napoli ci sarebbe da tempo anche il Bayern Monaco.

REAL MADRID SU OSIMHEN

Victor Osimhen è finito nel mirino dei big club europei. L’attaccante del Napoli a suon di gol ha conquistato la top ten dei migliori attaccanti del continente e non intende fermarsi. Secondo quanto riporta il quotidiano AS, Osimhen sarebbe finito nel radar del Real Madrid.

“Victor Osimhen è uno dei calciatori ricercati dal Real Madrid. Il 22enne attaccante nigeriano è una delle rivelazioni della Serie A grazie ai suoi otto gol in nove partite con il Napoli. Il nigeriano è nel mirino del Real Madrid nel caso in cui le opzioni di Mbappé , Haaland o Lewandowski dovessero vacillare.

Tuttavia, un duro rivale si è intromesso in questa faccenda. Si è appena saputo che il Bayern Monaco farà un’offerta forte per Osimhen. Il club bavarese è disposto a offrire più di 100 milioni di euro quest’estate per il suo trasferimento.

La lotta in Europa per ottenere i migliori attaccanti d’Europa diventa ogni giorno più dura. Chelsea, PSG, United e Bayern sono i club che hanno maggiore disponibilità economica del Real Madrid oggi.

Mbappé continua ad essere la priorità per i blancos, anche se nei giorni scorsi è trapelata la notizia che il Barcellona si è intromesso nella trattativa. Anche per questo motivo il Real Madrid continua a seguire da vicino Osimhen “.

Victor Osimhen sta impressionando tutti con prestazioni di altissimo livello, l’attaccante del Napoli ha segnato già otto gol. Ma Osimhen non è solo reti. Dalla scorsa stagione il calciatore è cresciuto molto, come ha sottolineato anche Spalletti dopo la vittoria con il Torino. Il processo di miglioramento del nigeriano è evidente. Difende meglio palla, dialoga di più con i compagni, vedi il gol messo a segno col Toro, sa gestire meglio la palla. Nonostante tutto ha ancora ampi margini di crescita, soprattutto sotto il profilo tecnico. Un lavoro che Spalletti sta portando avanti in maniera certosina.